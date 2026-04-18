פרשת הריגול בחיל האוויר: החיילים התבקשו לאסוף מידע על השר סמוטריץ'

התפתחות בחקירת פרשיית הריגול בתוך חיל האוויר: כתב האישום שיוגש בשבוע הקרוב נגד שני חיילי הסדיר העצורים מזה כחודש, צפוי לכלול את הסעיף החמור של סיוע לאויב בזמן מלחמה. לפי הפרטים החדשים שנחשפים כעת, משימות האיסוף שהטילו המפעילים האיראניים על השניים כללו לא רק בסיסים ומערכות נשק, אלא גם מעקב אחר בכירים - ובהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

אמש חשפנו ב-i24NEWS פרשייה ביטחונית חדשה וחמורה הנחקרת בימים אלו בשב"כ ובמשטרה. שני חיילים בסדיר מחיל האוויר עצורים כבר כחודש בחשד שריגלו עבור גורמים איראניים, לאורך תקופה ותוך כדי השירות.

לפי החשד לא מדובר במקרה בודד, אלא ברשת שפעלה יחד. בתחילת החקירה נעצרו גם חיילים נוספים, חלקם ממערכים רגישים (לרבות מערך ההגנה האווירית), והטיפול בעניינם הועבר למצ"ח.