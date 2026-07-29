במערכת הביטחון גוברת ההערכה כי ארצות הברית מתקרבת לתגובת נגד משמעותית, בעקבות שורת המהלכים האחרונים של איראן, כך דיווח הערב (רביעי) כתבנו המדיני גיא עזריאל. בוושינגטון מתקבלת ההבנה שמדובר בדפוס הסלמה שמחייב מענה רחב ותקיף הרבה יותר.

גורם ביטחוני בכיר אמר כי "האמריקנים מתארגנים למשהו גדול בהרבה מכל מה שראינו עד כה". על פי המידע שהצטבר בישראל, ההיערכות בארה"ב מעידה על תכנון מהלך נרחב - ולא עוד תגובה נקודתית.

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ההערכה הזו לא נשענת על אירוע בודד, אלא על רקע הצטברות של אירועים חמורים: מתקפת הטילים האיראנית על כוחות אמריקניים בירדן, תקיפת יעדים בסעודיה בידי מיליציות פרו-איראניות מעיראק, האיומים מטהרן כלפי אזרבייג'ן ואוקראינה, הסירוב להגיע להסדרים במצר הורמוז, ולפי ההערכות - גם התקיפה האחרונה בשטח מצרים.

מכלול האירועים הזה מוכיח, לדברי גורמים ביטחוניים, שאיראן מותחת את החבל ומעלת את רף העימות במספר זירות במקביל. כעת, נראה שהמענה האמריקני יהיה נרחב ותקיף מכל מה שראינו עד כה.