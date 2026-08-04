המרד בגבעתי: ארבעת החיילים האחרונים שנשפטו קיבלו עונש מאסר - ויודחו מלחימה

בהמשך לאירוע המשמעת בבסיס שדה תימן, שבמסגרתו חיילים בגדוד צבר נטשו את המחנה בעקבות החלטה להרוס סמלים פלוגתיים המכילים תוכן נגד "צעירים" - היום (שלישי) הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים האחרונים שהיו מעורבים באירוע.

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במסגרת המשפטים שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי במיידי. חייל נוסף, שנמצא בחופשת שחרור, נידון ל-20 ימי מאסר, וגם הוא יודח מלחימה ויועבר משירות קרבי במיידי.

כפי שפרסמנו בעבר לגבי המשפטים הקודמים, 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו, יעברו בשבת הקרובה, יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת, הערכים והנורמות המצופות מלוחמי צה"ל.

כזכור, עשרות לוחמים ומפקדים בגדוד צבר בגבעתי החליטו לנטוש את בסיס "שדה תימן" בעקבות החלטה של הפיקוד הבכיר בגדוד להשחית ולהרוס סמלים פלוגתיים המכילים תוכן נגד "צעירים" באחת הפלוגות. לפני היציאה הם הפקירו את הנשק בפינה הפלוגתית. לקראת שעות הערב שבו מרבית הלוחמים לבסיס.

כאמור, בדובר צה"ל טוענים כי השלטים הכילו מסרים לא מקובלים הנוגעים למסורת "צעירות-ותיקות" בגדוד: "לפני זמן קצר מספר חיילים בגדוד לוחם החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם; זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים, של מסורת "צעירות ותיקות" בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל ועם המצופה מחייליו".

מח"ט גבעתי גינה את התקרית באיגרת ללוחמי ומפקדי החטיבה: "ערכים אינם נמדדים רק בשדה הקרב. הם נבחנים בכל יום מחדש, גם בשגרה וגם ברגעים שבהם אין אש מסביב. לוחמים ומפקדים, הוכחתם במלחמה את מחויבותכם למשימה. לוחמתם בגבורה, סיכנתם את חייכם בכל גזרות הלחימה והפגנתם רוח לחימה, רעות ואחריות שהן הבסיס לעוצמתו של צה"ל. דווקא מתוך ההערכה וההוקרה העמוקה הזו, האירוע המשמעתי שהתרחש כעת בגדוד צבר הוא אירוע חמור, שאין לו מקום בצה"ל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט".

"מי שנלחם יחד תחת אש, מי שסומך על חברו בשדה הקרב ומי שנושא את רוח גבעתי, נדרש לעמוד באותם סטנדרטים גם בשגרה. אין הפרדה בין הערכים שמובילים אותנו בלחימה לבין ההתנהלות שלנו ביום יום. בצה"ל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם שלנו. האירוע יטופל במלוא הרצינות על ידי המפקדים. הטיפול ייעשה מתוך אחריות ודאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציב רף ברור ובלתי מתפשר. העוצמה של חטיבת גבעתי נבנתה על מקצועיות, רעות, משמעת ואמון בין מפקדים ללוחמים. על אלה לא מתפשרים, לא בלחימה ולא בשגרה", הוסיף.