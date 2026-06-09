יצרו קשר בקבוצת היכרויות בפייסבוק: תושב בת ים מואשם בריגול למען איראן

כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד ניסן אביב בן ה-39 מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב, לאחר שמסר מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. לצד זאת, הוגשה גם בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

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כאמור, מהחקירה עולה כי הנאשם היה דר רחוב עד לפני כשנתיים, ורק לאחרונה הצליח למצוא מקום מגורים קבוע. במהלך מבצע "שאגת הארי" שיתף קרובת משפחה בקשר שניהל עם הסוכן האיראני - היא הזהירה אותו שלא לשתף פעולה עם האיראנים, אבל הוא בחר להמשיך ולעשות זאת.

על פי כתב האישום, אביב יצר קשר בסוף שנת 2025, באמצעות קבוצת היכרויות בפייסבוק, עם פרופיל בשם "אליזבט בראון", ושיתף אותה בפרטים על חייו. במסגרת הקשר הציעה "אליזבט" לקשר אותו עם חבר שלה, שיוכל לסייע לו, ואמרה כי אותו חבר ייצור עמו קשר.

עוד עולה כי כחודש וחצי לאחר מכן, הסוכן האיראני אליו פנה - הציג את עצמו כאיש מוסד, וביקש ממנו להעביר סרטון שבו הוא מציג את עצמו, מציין את מקום מגוריו ומתאר את מצבו הרפואי, בתמורה לתשלום כספי.

כאשר העביר לנאשם את התשלום הראשון, 19 דולר בלבד, הנחה אותו להסתיר את מקור הכסף ולומר במידת הצורך כי התקבל מקרוב משפחה. "תגיד שאחד מקרובי המשפחה העביר לך כסף. אל תגיד שום דבר על המוסד", אמר.

בהמשך, הסוכן האיראני שאל אותו האם הוא מעוניין להרוויח סכומי כסף נוספים. לאחר שהשיב בחיוב, מסר אביב בחודשים פברואר עד אפריל השנה, ותוך כדי מבצע "שאגת הארי", מידע על מיקומי נפילות טילים, מצב החירום בישראל ופגיעה בתשתיות, וקיבל תשלום בתמורה לכך.

על פי כתב האישום, אביב עשה זאת בידיעה כי הוא מצוי בקשר עם סוכן חוץ העוין את ישראל, וכי המידע שהוא מוסר עלול להיות לתועלת האויב.