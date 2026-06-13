הערכה בישראל: חיזבאללה ינסה לאתגר את הפסקת האש לפני החתימה על ההסכם

בישראל מעריכים כי חיזבאללה ינסה לאתגר את הפסקת האש עם ישראל לפני החתימה על ההסכם בין איראן לארה"ב, כך פרסם הערב (שבת) ינון שלום יתח ב"מגזין השבת".

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על פי ההערכה, מדובר בשורה של ניסיונות, שייתכן שהחלו כבר במהלך סוף השבוע ומטרתם להכניס את ישראל לדילמת ההסלמה: האם לתקוף בביירות או לצאת לפעילות רחבה - מול פעולות של חיזבאללה בגבול?

במהלך סוף השבוע כבר נרשמו שני אירועים חריגים כאשר שני כטב"מים פגעו בתוך שטח ישראל, האחד בתוך שטח צבאי והשני סמוך לגבול.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב ברשת החברתית שלו truth כי העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם כבר מחר, ואחריה צפוי להיפתח מצר הורמוז. טראמפ הוסיף: "נאסוף את האורניום הקבור 'בזמן המתאים'".

גורמים בישראל אמרו כי ישנו חשש כבד לאור פרטי ההסכם המסתמן עם איראן. ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, הודיע מוקדם יותר היום הצדדים "קרובים להסכם שלום יותר מאי פעם, וסביר להניח שהמגעים יסתיימו תוך 24 שעות". טראמפ שיתף בפוסט שפרסם את דבריו של שריף, אולם האיראנים הכחישו: "החתימה על מזכר ההבנות לא תהיה מחר, לא שוללים שתהיה בימים הקרובים".