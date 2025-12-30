רחפן שהבריח 22 רובים נתפס בנגב: "צריך להבין שזו מלחמה"

בכיר במשטרה חשף היום (שלישי) בדיון בכנסת את ניסיונות הסיכול של רחפן אמל"ח בנגב הלילה, שעשה שלוש "נגלות" עם נשקים, ונתפס רק בפעם השלישית כשעליו 22 רובי M16.

ראש חטיבת המודיעין במשטרה, תת ניצב אושרי אבוקסיס נאם בדיון בוועדה לביטחון לאומי בראשותו של ח"כ צביקה פוגל על המאבק בארגוני הפשיעה. במהלך הדיון חשף את ניסיונות הסיכול הלילי, והדגיש: "זה מטורף. ואנחנו כאילו, בסדר, המדינה ממשיכה לחיות, והאיום הוא ממשי".

בתנועת רגבים נמסר: "משלוחי נשק בכמויות של גדודים שלמים בצה"ל, מוברחים לכאן באמצעות רחפנים מדי יום - כדי לשמש לטרור רצחני וכיבוש בסיסים וישובים ביום פקודה. התפיסות הבודדות במאמצים הסיזיפיים של כוחות הביטחון בשטח, הם טיפה בים מול צונאמי הנשק האדיר. הסלחנות היחסית והאבחנה המדומה בין נשק שמיועד לטרור לבין נשק שמיועד כביכול לפשיעה היא בראש שלנו בלבד, וזו טעות איומה שעלולה לעלות לנו בדם יקר. זוהי מלחמה ועלינו להבין זאת באופן מיידי".

בתוך כך, צה"ל זיהה ניסיון הברחת אמצעי לחימה באמצעות רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל. לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו אותו. על הרחפן אותרו כ-20 נשקי M-16 יחד עם אמצעי לחימה נוספים.

בשבועיים האחרונים היו יותר מ-20 סיכולים של ניסיונות הברחה מהגבול המערבי, בהם שני סיכולים באמצעות מסוק קרב והנוספים באמצעות אמצעים טכנולוגיים בשיתוף פעולה עם הכוחות בשטח.

במקביל, המשטרה החלה אתמול בפשיטה נרחבת על הכפר תראבין בנגב, כחלק מפעילות רחבת-היקף נגד הפשיעה בו. מאות שוטרים פועלים באזור, הכפר מכותר.