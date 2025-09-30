בזמן מלחמה: תושב חולון נעצר בחשד שריגל עבור איראן

מאור קרינגל, בן 26 מחולון, נעצר על ידי המשטרה ושב"כ במהלך אוגוסט האחרון - בחשד שקיים קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורם משימות ריגול.

מהחקירה עלה כי קרינגל עמד בקשר עם מפעילים איראניים החל מראשית 2025, ובין היתר תיעד בסיסים צבאיים ואתרים ציבוריים בישראל. במהלך מלחמת "עם כלביא" אף יזם פנייה לאיראנים במטרה לקבל משימות נוספות. חלק מהתקופה בה פעל - עשה זאת בזמן שירותו במילואים.

עוד התברר כי קרינגל פעל מול גורמים המזוהים עם גוף בשם VIPemployment, הפועל ברשתות החברתיות בניסיון לגייס ישראלים לשרת את המודיעין האיראני, ואף קיבל תמורה כספית במטבעות קריפטוגרפיים. במקביל, ניסה לגייס אחרים - ובכך הצליח לשתף פעולה גם את חברו, טל עמרם, בן 26 מחולון, שנעצר אף הוא.

דוברות המשטרה

הצהרת תובע הוגשה היום (שלישי) נגד השניים, וכתב אישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. במשטרה ובשב"כ מזהירים שוב את הציבור שלא להיענות לפניות מגורמים זרים ברשתות החברתיות, ובפרט ממדינות אויב, המנסות לגייס ישראלים למשימות טרור וריגול.