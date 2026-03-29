אחרי הסערה מול הכנסייה, משטרת ישראל אישרה הלילה (ראשון) מתווה תפילה בכנסיית הקבר, בתיאום עם נציג הפטריארך הלטיני.

בהערכת מצב שקיים הערב מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד יחד עם מפקד מרחב דוד נצ"מ דביר תמים ובתיאום עם נציג הפטריארך הלטיני, מתוך כוונה לאפשר לכלל העדות הנוצריות את חופש הפולחן בכנסיית הקבר, אושר מתווה תפילה מצומצם.

המשטרה הבהירה כי ההגבלה במקומות הקדושים ללא מרחב מוגן תקני, ובהם כנסיית הקבר, נובעת מהנחיות פיקוד העורף ומתוך דאגה לשלומם של המתפללים. יצויין כי גם רחבת הכותל וגם הר הבית סגורים לכניסת מתפללים, וזאת בשל הדאגה לשלום הציבור.

הטילים האיראנים לא מפלים בין דם לדם, והאיראנים לא מהססים לשגר לעבר מרחבי אוכלוסייה והמקומות הקדושים, נמסר.

בתקרית החריגה שאירעה היום, אחרי שבוטלה תהלוכת הדקלים וטקסים המוניים נוספים לציון יום ראשון שלפני חג הפסחא בשל הגבלות פיקוד העורף, שוטרי מחוזי ירושלים מנעו מהפטריארך של ירושלים, הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה להכנס לכנסיית הקבר בליווי מספר מצומצם של אנשים לקיום טקס לציון החג, זאת על אף סיכום מוקדם מול המשטרה.

בהודעה מטעם הפטריארכיה הלטינית של ירושלים נכתב כי "הבוקר, המשטרה מנעה מהפטריארך הלטיני של ירושלים, הוד רוממותו הקרדינל פיירבטיסטה פיצבלה, ראש הכנסייה הקתולית בארץ הקודש, יחד עם קוסטוס ארץ הקודש, הכומר המכובד פרנצ'סקו ילפו מלהיכנס לכנסיית הקבר בירושלים, בעת שהיו בדרכם לחגוג את מיסת יום ראשון של הדקלים. השניים נעצרו בדרכם, בעודם צועדים באופן פרטי וללא סממנים של תהלוכה או טקס דתי, ואולצו לשוב על עקבותיהם".

"כתוצאה מכך, ולראשונה מזה מאות שנים, נמנע מראשי הכנסייה לחגוג את מיסת יום ראשון של הדקלים בכנסיית הקבר. אירוע זה מהווה תקדים חמור, המפגין זלזול ברגשותיהם של מיליארדי אנשים ברחבי העולם הנושאים עיניהם לירושלים במהלך שבוע זה", הוסיפו.

מהמשטרה נמסר בתגובה כי "מתחילת מבצע שאגת הארי ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, נסגרו לכניסת מתפללים כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה, ובפרט המקומות בהם אין מרחב מוגן תקני, במטרה לשמור על שלום הציבור וביטחונו. בקשת הפטריארך נבחנה כבר אמש, והובהר כי לא ניתן לאשרה מאותם שיקולים שפורטו".

"העיר העתיקה והמקומות הקדושים הנם תא שטח מורכב שאינו מאפשר כניסת רכבי חירום והצלה גדולים, דבר שמאתגר מאוד את הכוחות ומהווה סכנה ממשית לחיי אדם בקרות אירוע רב נפגעים. אנו מדגישים כי המשטרה תמשיך לאפשר את חופש הפולחן בכפוף להגבלות, וככל שיהיו שינויים בהנחיות פיקוד העורף, המשטרה תקיים הערכת מצב, כאשר המטרה העליונה שמירה על חיי אדם".