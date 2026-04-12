צבא ארה"ב יטיל מצור ימי על איראן החל מהשעה 17:00; אזעקות בקו העימות | עדכונים שוטפים

כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) יתחילו ליישם מצור על כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן ב-13 באפריל בשעה 17:00 שעון ישראל. לפי צבא ארה"ב, המצור ייאכף באופן שוויוני על כלי שיט מכל המדינות הנכנסים או יוצאים מנמלי איראן והאזורים החופיים שלה, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן. כוחות CENTCOM לא יפגעו בחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז בדרכם אל ומנמלים שאינם איראניים (ינון שלום יתח)

