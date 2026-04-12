צבא ארה"ב יטיל מצור ימי על איראן החל מהשעה 17:00; אזעקות בקו העימות | עדכונים שוטפים
פיקוד מרכז האמריקני הודיע שבהתאם להוראת הנשיא טראמפ, החל מיום שני ה-13 באפריל בשעה 17:00 שעון ישראל יוטל מצור ימי על איראן • אזעקות בסאסא וקו העימות
כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) יתחילו ליישם מצור על כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן ב-13 באפריל בשעה 17:00 בהתאם להכרזת הנשיא טראמפ, כך הודיע צבא ארה"ב בפוסט ברשתות החברתיות. על פי דיווח ברויטרס, איראן סירבה לתנאי הגרעין והפרוקסי במו"מ תוך איומים במלחמה, בעוד הירי לצפון נמשך ונתניהו קיים הערכת מצב בלבנון עם שר הביטחון והרמטכ"ל.
בטהרן מתקיימת עצרת לילית עם קריאות שבח לחיזבאללה (הדר טבשי)
כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) יתחילו ליישם מצור על כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן ב-13 באפריל בשעה 17:00 שעון ישראל. לפי צבא ארה"ב, המצור ייאכף באופן שוויוני על כלי שיט מכל המדינות הנכנסים או יוצאים מנמלי איראן והאזורים החופיים שלה, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן. כוחות CENTCOM לא יפגעו בחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז בדרכם אל ומנמלים שאינם איראניים (ינון שלום יתח)
