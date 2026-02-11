תושב קלנדיה נעצר בדרכו לפיגוע, נתפס עם סכינים ואפוד חמאס

תושב קלנדיה, כבן 50, נעצר בשבוע שעבר בחשד לתכנון פיגוע משולב במחסום חיזמה שבעוטף ירושלים, והיום (רביעי) הוגשה נגדו הצהרת תובע לצורך הגשת כתב אישום. החקירה, שניהלה ימ"ר ירושלים, העלתה כי החשוד תכנן לבצע פיגוע דריסה ודקירה, ורקם את תוכניתו במשך מספר חודשים ממניע לאומני. בעת ניסיון להגיע למחסום, היה מעורב בתאונת דרכים שהובילה למעצרו על ידי שוטרים.

דוברות המשטרה

ברכבו נתפסו סכינים ופריט לבוש צבאי המזוהה עם ארגון טרור, וכן לוחיות רישוי מזויפות. ממצאי החקירה מצביעים על כך שהחשוד תכנן את הפיגוע בקפידה, והפעולות שביצע כללו הכנה לחדירה מזוינת והצטיידות בציוד אופייני לארגוני טרור. החשוד נחקר בחשד לעבירות של ניסיון רצח, קשר למעשה טרור, הסתננות מזוינת, זיוף סימני רכב ועבירות נוספות.

לצד החשוד, נעצר גם בנו, בן 21, ובביתו נתפסו חומרי הסתה, דגלי חמאס, סרטים ותמונות של מחבלים - מה שמעלה חשד להחזקת אמצעים למטרות ביצוע מעשי טרור. מעצרו הוארך לצורך חקירה והשלמת הליכי מיצוי הדין.

המשטרה מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור ולמיצוי הדין עם המעורבים בפעילות חבלנית ועוינת, וכן למניעת סיכון הציבור בישראל.