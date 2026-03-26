אזהרת הרמטכ"ל במהלך דיון הקבינט: "מרים 10 דגלים אדומים, צה"ל קורס לתוך עצמו"

הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר אמש (רביעי) בדיון בקבינט המדיני-ביטחוני כי צה"ל מתמודד עם עומס חריג, ואף אמר כי הוא "מרים 10 דגלים אדומים" וכי הצבא "קורס לתוך עצמו". הדברים נאמרו על רקע ריבוי המשימות, העומס על לוחמי המילואים והיעדר התקדמות בחקיקת חוק הגיוס, הארכת שירות המילואים, כשברקע הקמת התנחלויות חדשות. כך נחשף על ידי מוריה אסרף בערוץ 13.

הדברים עוררו תגובות חריפות במערכת הפוליטית. ראש האופוזיציה, יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, אמר כי "הרמטכ"ל מזהיר מקריסה של צה"ל - והממשלה מתעלמת", והטיל את האחריות על הממשלה.

גם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הדגיש כי הדרג המדיני לא יוכל לטעון שלא ידע, וקרא לקידום חוק שירות חובה לכלל האוכלוסייה.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הצטרף לביקורת ואמר כי בצה"ל חסרים כ-20 אלף חיילים: "למה אתם מחכים למען השם? ממשלה שתלויה בדרעי ובגולדקנופף לא מסוגלת לתת ביטחון למדינת ישראל"

התגובות לא איחרו להגיע גם מהקואליציה. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד הגיב לדברי זמיר: "אותו הם כבר לא יוכלו להאשים בפירוק הקואליציה. אי אפשר להמשיך להפקיר את המילואימניקים, חודשים ארוכים חלפו מאז שהדיחו אותי מוועדת חוץ ובטחון כי ביקשתי להעביר חוק גיוס אמיתי - מאז, דבר לא קרה".

גם ח"כ דן אילוז הגיב "ימין זה קודם כל ביטחון. אי אפשר לדרוש ריבונות, התיישבות וניצחון מוחלט, ואז לאפשר לצה"ל לקרוס מחוסר בלוחמים. מציאות שבה מגזר שלם לא מתגייס היא כבר מזמן לא ויכוח פוליטי, אלא סכנה ביטחונית קיומית למדינת ישראל".

כמו כן, יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף: "הרמטכ"ל מתריע שההשתמטות פוגעת בביטחון ישראל, אך הממשלה מתעלמת שוב. צה"ל במשבר כוח האדם החמור ביותר בתולדותיו - חייבים לגייס את כולם"