ארה"ב ואיראן חתמו על מזכר ההבנות - שנכנס לתוקף | עדכונים שוטפים
דובר משרד החוץ האיראני אישר את החתימה על מזכר ההבנות, שנעשתה באופן דיגיטלי • הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות בעת ביקורו בארמון ורסאי בצרפת, עותק של ההסכם החתום נשלח לאיראן ולמתווכות
ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה (בין רביעי לחמישי) בחתימה אלקטרונית על מזכר ההבנות, והוא נכנס לתוקף. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, אישר את החתימה על המסמך. בתוך כך הוא איים: "ברגע שהמזכר יגיע לנשיאי שתי המדינות, כל הפרה שלו תישא מחיר גבוה יותר". כמו כן אמר בקאאי כי לא יתקיים טקס חתימה בשוויץ.
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דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, מאשר את החתימה על מזכר ההבנות, תוך שהוא שולח מסר מאיים: "ברגע שהמזכר יגיע לנשיאי שתי המדינות לחתימה, כל הפרה שלו תישא מחיר גבוה יותר".
כמו כן אמר בקאאי כי בניגוד למתוכנן, לא יתקיים טקס חתימה על מזכר ההבנות בשוויץ (נטלי הוויט)
ארצות הברית ואיראן חתמו דיגיטלית על מזכר ההבנות, והוא נכנס לתוקף (ברק בטש)