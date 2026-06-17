ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה (בין רביעי לחמישי) בחתימה אלקטרונית על מזכר ההבנות, והוא נכנס לתוקף. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, אישר את החתימה על המסמך. בתוך כך הוא איים: "ברגע שהמזכר יגיע לנשיאי שתי המדינות, כל הפרה שלו תישא מחיר גבוה יותר". כמו כן אמר בקאאי כי לא יתקיים טקס חתימה בשוויץ.

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