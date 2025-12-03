צעיר מהנגב תכנן פיגוע בתחנת אוטובוס בב"ש בהשראת דאעש

פרסום ראשון: השב"כ והמשטרה עצרו היום (רביעי) צעיר ישראלי תושב הנגב, בחשד שתכנן לבצע פיגוע בתחנת אוטובוס בבאר שבע בהשראת דאעש. לפי ההודעה, חקירתו בשב"כ העלתה כי עסק בתכנים ובאידיאולוגיה הקיצונית של ארגון הטרור, פעל לייצור מטענים, ותכנן פיגוע נגד חיילים בעיר. בנוסף, החזיק במסמכים העוסקים בהדרכת אופן הכנת חומרי נפץ ומטענים לקידום פעילות ביטחונית.

יצוין כי פרקליטות מחוז דרום הגישה נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות הכנה למעשה טרור, קבלת הדרכה למטרות טרור ועבירות נשק.

"מדובר בסיכול משמעותי, השופך אור על השפעת ארגון הטרור דעא״ש בישראל, אשר בהשראתו בוצעו בעבר פיגועים רצחניים", נמסר, "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או זיקה של אזרחים ישראלים לפעילות טרור, לרבות לארגון דעא״ש, וימשיכו לפעול ביתר שאת לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים".