הניסיון של פלדשטיין ואיינהורן להשחיר את מצרים תוך התחזות עובד של פוטליק לאיש מוסד

התכתבות דרמטית נוספת בפרשת פלדשטיין: בהמשך לחשיפת i24NEWS על מנגנון החדרת מסרים קטאריים לתקשורת הישראלית על ידי יועצי ראש הממשלה, אלי פלדשטיין וישראל (שרוליק) איינהורן, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג המשיך הערב (רביעי) לחשוף התכתבויות נוספות בין השניים, הפעם נגד מצרים, לאחר שנמצאה מנהרת חמאס ברפיח באוגוסט 2024.

איינהורן ופלדשטיין קיבלו משימה מהלוביסט האמריקני הפועל בקטאר, ג'יי פוטליק, לתקוף את מצרים, עם קשר ובלי קשר לעסקת חטופים - ללכת על הראש של מצרים. מה שגם מחזק את ההבנה של פלדשטיין שהמטרה היא לא לקדם את העסקה, אלא לקדם את האינטרסים של קטאר - לתקוף את מצרים.

לאחר חשיפת המנהרה, איינהורן כתב לפלדשטיין כי "הכל בתיאום ובשליטה של המצרים, בניהול בכירים מהצבא ומהמודיעין הכללי המצרי, ואף נאמר ברמיזה במעורבות של המעגל המשפחתי הקרוב ביותר לסיסי (נשיא מצרים). זה באמת מה שבנה את חמאס ולא כל השטויות והכסף שעבר דרך ישראל בתיאום ובפיקוח. חסיד, קיבלת?". פלדשטיין השיב: "כן. מטפל". איינהורן: "יהיה היום?".

בסופו של דבר העיתונאי סולימאן מסוודה מ"כאן 11" לא רצה בהתחלה לפרסם את הדברים, אבל פלדשטיין הוסיף בניסוח: "הם הכשילו אותנו עד היום, היום הם מכשילים גם את המשא ומתן". פלדשטיין: "הכל אצלם זה אינטרסים וכסף".

לאחר שהעיתונאי לא רצה לפרסם, הם העלו מישהו שהוצג כאיש מוסד, בפועל מדובר באדם שאכן עבד בעבר בארגון, אבל באותה נקודת זמן הוא עבד עבור פוטליק, כדי לקדם את המסרים הללו. וככה איינהורן כתב לאחר אותה שיחה שהועברה לעיתונאי: "כמו המנהרה שאותרה בתחילת השבוע שעבר בציר פילדלפי שמתאימה למעבר אמל"ח ורכבים, יש עוד עשרות כאלה מנהרות מתחת לגבול מצרים. והכל נעשה בתיאום ובשליטה בניהול בכירים מהצבא המצרי והמודיעין הכללי המצרי, אז הגורמים אף רומזים כי מנהרות ההברחה המצריות נעשות במעורבות המעגל המשפחתי הקרוב ביותר לסיסי". כלומר, ממש מסכסכים את ישראל עם הנשיא המצרי.

"אסור לתת למצרים להיתמם, המנהרות האלה זה באמת הכסף שבנה את חמאס בעשור האחרון ואף יותר, ולא כל השטויות והכסף ההומניטרי שעבר דרך ישראל בתיאום ופיקוח". כלומר, לצמצם את האחריות של קטאר - זה הכל שטויות, זה הכל כסף הומניטרי, לא זה מה שהעצים את חמאס. "מה שמצרים אפשרה במשך שנים זה פגיעה בביטחון ישראל וכנגד הסכמי השלום, והכל בשביל בצע כסף והרגעת השטח בצד שלהם, וכל זאת אחרי שעזרנו להם מודיעינית וצבאית להילחם בדאעש בסיני".

זה המסר שהעביר מי שהוצג כבכיר במוסד. בפועל דיברו על בצע כסף. אותו אדם קיבל כסף מפוטליק, לוביסט קטארי, כדי לתקוף את מצרים על זה שהם פועלים מבצע כסף. גם אם מצרים אכן התנהלה בצורה מחפירה, האינטרסים היו אינטרסים קטאריים מובהקים עם כסף ששולם עבור זה.

בהמשך איינהורן הוסיף כי "האמינות הישראלית לתיווך המצרי במשא ומתן להשבת החטופים היא כמעט אפס. הם הכשילו אותנו עד היום והם עלולים להכשיל אותנו גם במשא ומתן הנוכחי". בעקבות זה שפלדשטיין, דובר ראש הממשלה, הציג לעיתונאי מסוודה את אותו איש שהוא למעשה שליח של פוטליק, הוא פרסם את הדברים הללו. בתוך כך הוא סירב לפרסם את הקטע שמסיר אחריות מקטאר, כנראה כי לא הבין את הקשר בין הביקורת הגדולה של המוסד על מצרים לבין האמירה שהכסף הקטארי הוא שטויות. פלדשטיין הפעיל לחץ להכניס כמה שיותר, ובסופו של דבר מסוודה אכן פרסם את הדברים אבל לא את הקטע עם הסרת האחריות מקטאר.

בהתכתבות נוספת בין השניים, לאחר שהמצרים תקפו את ישראל בחזרה על רקע התדרוך של פלדשטיין -איינהורן בשם גורמים ביטחוניים ישראלים נגד השחיתות המצרית, פלדשטיין כתב לאיינהורן: "הצלחנו לעצבן אותם ממש. תשמע, הם ממש כועסים וממשיכים". איינהורן המרוצה השיב: "יפה".

