גורם במשטרה: גיא פלג צפוי למסור עדות בפרשת הפצ"רית וההדלפה

גילויים חדשים מפרשת הפרקליטה הצבאית הראשית וההדלפה מ"שדה תימן": הפצ"רית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי צפויה להיחקר במשטרה בימים הקרובים. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' פרטים חדשים על הפרשה - והסערה.

ל-i24NEWS נודע, כי בנוסף, נציגי המשטרה, ובראשם ראש אגף החקירות, לא צפויים להגיע לדיון שייערך בוועדת החוקה של הכנסת בבוקר יום שני, זאת מחשש לפגיעה בחקירה שנמצאת בעיצומה.

במקביל, גורם במשטרה חשף בשיחה עם לי עייש כי העיתונאי גיא פלג צפוי למסור עדות במשטרה כאמור. עם זאת, המהלך דורש את אישורה של היועצת המשפטית לממשלה - כפי שנדרש בכל פעם בה עיתונאי מזומן למשטרה.

