"נעצים את ההגנה האזרחית": בצפון מודאגים מדברי כ"ץ

ביישובי הגולן הגיבו הבוקר (חמישי) בדאגה לדבריו של שר הביטחון כ"ץ בדיון ביטחוני חסוי על כך שבסוריה קיימים כוחות השוקלים פלישה ליישובי הגולן. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, וראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, מסרו כי "ברור לנו שאויבנו מסביב ממשיכים לחשוב כיצד לפגוע בנו".

"המציאות מחייבת אותנו לפעול בשיקול דעת, בעוצמה ובתכנון ארוך טווח, לא להיערך למלחמה הקודמת אלא לאתגר הבא", הוסיפו. "על צה"ל להמשיך ולהעמיק את אחיזתו במרחב החיץ ובכתר החרמון, לבסס הרתעה ולהבטיח מענה מיידי לכל תרחיש. במקביל, אנו נדרשים לחזק ולהעצים את ההגנה האזרחית בקצרין ביישובי הגולן ובכלל במרחב - להגביר אימונים, לתגבר בנשק ותחמושת ולהרחיב את היכולת המבצעית של מחלקות ההגנה היישוביות בשטח".

"זהו הזמן לפעול גם בזירה האזורית. בניית ברית עם הדרוזים בסוריה יכולה להיות מנוף אסטרטגי משמעותי בהגנה על גבולנו הצפוני ובייצוב המרחב. שותפות אינטרסים יכולה לייצר מציאות ביטחונית טובה יותר לשני הצדדים ואסור לפספס אותה", מסרו עוד ראשי היישובים.

בנוסף הדגישו את היעדר המיגון ביישובים: "ובכל אלה, אסור לשכוח את הבית. בקצרין וגולן יש היום למעלה מ-2,500 בתי מגורים חסרי מיגון, מדובר בפער חמור ובסיכון בלתי מתקבל על הדעת לתושבי האזור. ממשלת ישראל חייבת לתת לכך מענה מיידי, לתקצב ולבצע עכשיו. ביטחון תושבי קצרין והגולן הוא ביטחון המדינה כולה".

במקביל קמה התארגנות בשם "חלוצי הבשן", שפועלת במטרה ליישב את הבשן. במהלך השנה האחרונה ניסו כבר כמה פעמים לחצות את הגבול ונעצרו על ידי כוחות המשטרה.