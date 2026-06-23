פרסום ראשון: עקב בקשה ישראלית - צבא ארה"ב החל לדלל נוכחות מתדלקים בנתב"ג

צבא ארה"ב החל לצמצם את נוכחותם של מטוסי התדלוק שלו בנתב"ג, וזאת בעקבות בקשה רשמית מצד ישראל - כך פרסמו לראשונה הערב (שלישי) ינון שלום יתח ועמיחי שטיין. שני גורמים המעורים בפרטים אמרו ל-i24NEWS כי הרקע למהלך הוא הצורך לפנות מקום ולהגדיל את קיבולת המטוסים האזרחיים בנתב"ג, לקראת עומס הטיסות הצפוי של חודשי הקיץ.

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נדגיש כי לא מדובר בדילול או בצמצום של הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. המטוסים האמריקניים הועברו למיקומים אחרים ונותרים פרוסים באזור, כך שכמות המטוסים של צבא ארה"ב בגזרה נותרה ללא שינוי.

בטרמינל 1 נשאר מספר מצומצם של בערך כ-20 מתדלקים. רשות שדות התעופה הודיעה לאחרונה כי הטרמינל צפוי להיפתח והטיסות הפנים-ארציות בו יחודשו החל מיום ראשון הקרוב, במטרה לאפשר לתת מענה לביקושים הגבוהים בתקופת הקיץ, ושיפור חווית השירות בנמל התעופה. הטיסות הבינלאומיות יחודשו במקום בתחילת חודש יולי.