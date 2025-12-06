באחד השבועות הכי סוערים שעוברים על האזור ועליו, ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל עומד נרגש מול היישוב החדש שהקים - שדמה - ורואה את חלום הציונות מתגשם מעל בית לחם. היישוב הוקם לפני שבוע בלבד, וכיום יש בו כוח חלוץ עם שלושה מבנים מאוכלסים. מיכל רבינוביץ' פגשה אותו בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת".

רוזנטל מגדיר את שדמה כנכס אסטרטגי חיוני שמטרתו לחבר את מזרח הגוש לירושלים, ולמנוע את זליגת בית לחם לכיוון הבירה. עבורו, הקמת היישוב היא תשובה ישירה לאירועי ה-7 באוקטובר, מתוך תפיסה שרק עומק אסטרטגי והתיישבות יבטיחו את ביטחון האזור.

אולם לצד תנופת הבנייה, רוזנטל מוצא את עצמו בחזית מורכבת מול גורמי קיצון בהתיישבות. בחודש שעבר כזכור הורה על פינוי מאחז לא חוקי בשם "גבעת הטילים" - מהלך שגרר ביקורת חריפה מצד פעילים שכינו אותו "בוגד". רוזנטל הודף את הביקורת וטוען כי יש להבדיל בין התיישבות אסטרטגית המשרתת את האינטרס הלאומי, לבין תפיסת קרקעות פיראטית שנעשית ללא צורך אמיתי, תוך חיכוך מיותר.

הוא מביע תמיכה בממשלה הנוכחית - אך מציב קו אדום ברור בכל הנוגע לאפשרות של הקמת מדינה פלסטינית, גם תמורת נורמליזציה עם סעודיה. לתפיסתו, מדינה פלסטינית ריבונית ביהודה ושומרון היא איום קיומי שעלול לשחזר את זוועות ה-7 באוקטובר בהיקף נרחב הרבה יותר, בשל הקושי המבצעי לפעול בתוך ישות ריבונית. הוא מבהיר כי ההנהגה המקומית תיאבק בכל תרחיש כזה, מתוך הבנה ששום הסכם שלום אינו שווה את הסיכון הביטחוני הכרוך בו.

