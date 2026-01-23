זמני הפינוי קוצרו - ויותר פצועים שרדו: הנתונים בצה''ל שוברים שיאים עולמיים | ינון שלום יתח

פרסום ראשון: קצין הרפואה הראשי בצה"ל, תת-אלוף זיוון אביעד בר, חשף היום (שישי) בכנס IAC במיאמי נתונים פנימיים שמראים על שיפור משמעותי בפינויים מוצלחים במלחמת חרבות ברזל, שאף מהווים שיא עולמי, עם 92.8% מהנפגעים במלחמה ששרדו את ניסיונות ההצלה.

לשם ההשוואה, במלחמת לבנון השנייה 85.4% מהנפגעים שרדו את ניסיונות ההצלה, יותר מפי 2 במלחמה קצרה הרבה יותר ועם תמרון מצומצם, בהשוואה לכל אחת מהזירות.

תא"ל אביעד בר ייחס את הנתונים למספר פרמטרים: עיקרון הטיפול נמרץ בנקודת הפציעה (כולל הכנסת מוצרי דם בשטח), הימצאותם של רופאים ופרמדיקים ברמת הפלוגה ושינוי פרוטוקולי הטיפול, אבל הגורם המשמעותי ביותר מכל - זמני הפינוי.

על פי הנתונים, זמן פינוי רכוב במבצע צוק איתן עמד על 145.5 דקות בממוצע, בעוד שבמלחמת חרבות ברזל הזמן הממוצע עמד על 100 דקות. גם בזמני הפינוי המוסקים הייתה התייעלות משמעותית - במבצע צוק איתן הזמן הממוצע עמד על 123.5 דקות, בעוד שבמלחמת חרבות ברזל הוא עמד על 60, שיפור של יותר מפי שתיים.

השיפור המשמעותי בזמני הפינוי מיוחס לכמה גורמים ששינו את המשוואה: הפחתת השחלופים בשרשרת הפינוי, שיפור התיאום והפיקוד והשליטה בין כוחות הרפואה, ו⁠⁠יכולת מבצעית משופרת להנחתת מסוקים כמעט בכל תרחיש לחימה.