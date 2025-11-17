סון הר מלך לסמוטריץ': "תעצור את הריסת הבתים בגוש עציון"

כוחות הביטחון החלו היום (שני) בהריסת מאחז ישראלי בגוש עציון, 'גבעת צור משגבי' (גבעת הטילים), שהוקם לפני כשנתיים ובו מתגוררות כ-20 משפחות, בצעד שקודם דווקא על ידי המועצה האזורית בגוש וראשי ישובים באזור. חילופי האשמות בנושא נרשמו בקואליציה, כאשר חברת הכנסת לימור סון הר מלך פנתה לשר בצלאל סמוטריץ בדחיפות וטענה כי ההריסה היא "צעד הרסני וחסר אחריות שיש לעצור לאלתר".

בתוך כך כאמור התברר כי מי שקידם את הוצאתו לפועל של המהלך להרס המאחזים הבלתי חוקיים כאמור הם דווקא המועצה האזורית גוש עציון יחד עם ראשי ישובים באזור. הם דרשו את פינוי המאחז, ומאחזים נוספים באזור, בטענה שלא מדובר בהתיישבות ציונית אלא להיפך.

ממכתבים שנשלחו למועצה ולבכירים במנהלת ההתיישבות עלו טענות כי אותם מטרידים, "תושבי ישובים סמוכים", מייצרים אווירת טרור ואף הטרידו בנות.

סגנית יושב ראש הכנסת וחברת הכנסת מ"עוצמה יהודית" לימור סון הר מלך פנתה כאמור לשר בצלאל סמוטריץ: "עצור את הרס עשרות הבתים בגוש עציון".

עוד הוסיפה סון הר מלך כי "דווקא בתקופה שבה מושקעים מאמצים רבים לחיזוק ההתיישבות ולהקמת יישובים חדשים, מצופה היה שלא תתאפשר פגיעה ולבטח לא הריסה של בתים ביישובים קיימים ובייחוד בשעה שהדיון הציבורי והבין-לאומי עוסק באפשרות של הקמת מדינה פלסטינית".

בנוסף, היא דרשה מסמוטריץ' להפעיל את סמכותו ולעצור באופן מיידי את ההריסות. "הריסת בתים יהודיים בזמן שבכל המערכת הפוליטית מתנהל דיון על עתיד ההתיישבות, היא צעד הרסני וחסר אחריות שיש לעצור לאלתר", אמרה.

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל: "אי אפשר לפתח את גוש עציון כשקומץ אנשים משתלט על מאות רבות של דונמים ובונה מבנים מאולתרים דווקא על הקרקע המיועדת להקמת אלפי יחידות דיור לדור ההמשך. בנייה פיראטית באזור שאינו מאוים כלל פוגעת ביישובים הסמוכים, חוסמת את כביש הגישה המתוכנן, ומייצרת אנרכיה מוחלטת, כולל מכירת קרקעות פרטית על ידי אנשים שאינם בעליהן. כך לא בונים התיישבות, וכך בוודאי שלא מביאים מיליון יהודים ליהודה ושומרון. אני מודה לשר סמוטריץ על שיתוף הפעולה החשוב בבניית גוש עציון. ההתיישבות פורחת כי אנחנו עובדים בתיאום ובתכנון. זהו יום קשה, אבל אם לא נעצור את הבנייה הפראית היום, נשלם מחיר כבד על עתיד ההתיישבות מחר".

תגובת גבעת צור משגבי לטענות של רוזנטל: "במשך שנים ארוכות סבל אזור מיצד כולו, ובפרט רכס הכנוב מהשתלטות ערבית פרועה", "עשרות מאחזי פלישה ערבים הוקמו ברכס עליו ממוקמות כיום הגבעה, ושהו בשטח במשך עשורים מבלי מהמועצה נקפה אצבע בנידון ועסקה הפעילות נדל"נית בתוך גדרות היישובים".

"נדגיש כי ההשתלטות הערבית שהתבצעה ברכס לא כללה רק הכשרות חקלאיות, אלא עשרות מבנים מאוכלסים במשפחות ערביות אלימות מכפרי האזור", הוסיף.

הגבעות שהוקמו באזור בשנתיים האחרונות, לטענתו, "הביאו לשינוי פני השטח, בלמו את ההשתלטות הערבית והביאו לסילוקם של מאחזי הפלישה הערבים שאיימו על ציר הגישה ליישובי גוש אספר".

עוד ציינו כי "מאחורי טענות שונות ומשונות של רוזנטל, שרובן משוללות כל יסוד, מסתתרת התנגדת אידיאולוגית לגבעות ולחוות גם במחיר של הפקרת השטח לאויב. לא ניתן לירון רונזטל להחזיר את מזרח הגוש למובלעת בתוך רצף ערבי".

מהמינהל האזרחי נמסר: "כוחות הביטחון פועלים כעת לאכיפת החוק ומבצעים הריסה של מבנים בלתי חוקיים במרחב ואדי קאנוב שבחטיבת עציון. הפינוי מבוצע בהתאם לחוק והדין הנהוג באזור", "בעקבות כך שבמקום בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור", הוסיפו במינהל.

בתוך כך, פעילים בימין קראו להגיע למרחב ולמנוע את ההרס המתוכנן. יושבת ראש תנועת "נחלה - תנועה להתיישבות" דניאלה וייס יצאה בקריאה פומבית לציבור להגיע ולהיאבק כנגד ההרס: "הציבור נקרא להגיע בדחיפות למנוע הרס של עשרות בתים שניבנו בעמל רב בגבעות הסמוכות לישוב מיצד - 'גבעת הטילים'".

"המתקפה הפרועה על נוער הגבעות היתה קדימון פסיכולוגי שנועד להכשיר את הלבבות לפגיעה בנקודות התיישבות. חייבים לעצור את ההרס! להגיע בדחיפות למיצד!", כתבה.