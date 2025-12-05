הצצה נדירה: מטוס הקרב שיצא מהשבתה והשתתף בתקיפות באיראן

כשעשרות מטוסי קרב המריאו בחודש יוני בדרך למתקפה על איראן, היה ביניהם מטוס קרב F15 שלא היה בתוכניות התקיפה. הוא כבר היה בדרך למוזיאון חיל האוויר, אבל מבצע מיוחד הצליח להוציא אותו מהשבתה של שנים ארוכות, לצורך המשימה ההיסטורית.

כתבנו ינון שלום יתח הביא הערב (שישי) הצצה נדירה אל המוסך שמרכיב מטוסי קרב מחלקי חילוף - תוצרת כחול לבן, ונדהם לשמוע מהטייס שהטיס את המטוס בדרך לאיראן - "זו היתה הטיסה המבצעית הראשונה של המטוס הזה, בלי טיסות אימון". ממעמקי הארכיון לטהרן: צפו בכתבה מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד