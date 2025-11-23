הרמטכ"ל החליט: שורת המפקדים מ-7 באוקטובר שיודחו - ואלה שקיבלו רק הערה פיקודית

הרמטכ"ל אייל זמיר ממשיך בשורת צעדים, ברקע "תחקיר התחקירים" על מחדלי ה-7 באוקטובר: הערב (ראשון) הורה כי ראש אגף המבצעים בעת פרוץ המלחמה, אלוף עודד בסיוק, יודח משירות מילואים. בסיוק, שיועד לתפקידים בכירים גם במשרד הביטחון, סיים את תפקידו כראש אג"ם בקיץ האחרון. לאחרונה סיים את חלקו בתחקור המערכה באיראן.

בנוסף, מפקד 8200 בעת פרוץ המלחמה, יוסי שריאל, קיבל אתמול את הזימון להגיע היום לרמטכ"ל - אבל לא הגיע, לטענתו מאילוצי לו"ז. גם ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה השוהה בחו"ל לא הגיע. עוד החליט רא"ל זמיר לא להדיח את ראש אגף המודיעין (וראש חטיבת מבצעים בתקופת טבח ה-7 באוקטובר), שלומי בינדר, לא יודח.

ל-i24NEWS נודע כי רא"ל זמיר צלצל לחליוה והודיע לו: "לא תשרת יותר במילואים". חליוה השיב כי "מהרגע שסיימתי ביקשתי לא להיות מוצב במילואים. לקחתי אחריות מלאה, עשיתי תחקירים ואני מצפה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית".

סיכום כלל הצעדים נגד מפקדי ה-7 באוקטובר:

• ראש אמ"ן, אהרון חליוה - ישוחרר משירות מילואים

• ראש אמ"ץ, עודד ⁠בסיוק - ישוחרר משירות מילואים

• מפקד פיקוד הדרום, ירון פינקלמן - ישוחרר משירות מילואים

• תומר בר, מפקד חיל האוויר כיום - הערה פיקודית

• מפקד חיל הים, דוד סער סלמה - הערה פיקודית

• רח"ט מבצעים וראש אמ"ן, שלומי ⁠בינדר - הערה פיקודית וביקש לפרוש מצה"ל בסוף התפקיד

• רח"ט הפעלה - יפרוש מצה"ל

• מפקד 8200 - ישוחרר משירות צילואים

• מפקד אוגדת עזה אבי רוזנפלד - ישוחרר משירות מילואים

• קמ"ן פיקוד הדרום - ישוחרר משירות מילואים

• מח"ט הגזרה צפונית - ישוחרר

• קמ"ן אוגדת עזה - יודח

הרמטכ"ל זימן מוקדם יותר היום שורת קצינים בכירים בצבא - לפני שהוא נוקט בהחלטות אישיות על רקע חלקם במחדל 7 באוקטובר. זמיר החליט להדיח את קמ"ן אוגדת עזה, סא"ל א' מהצבא. גם ראש חטיבת הפעלה באמ"ן לשעבר תא"ל ג' יסיים את שירותו.

נזכיר כי לפני כשבועיים, אלוף (במיל') סמי תורג'מן, שעמד בראש הוועדה שבדקה את תחקירי צה"ל על מחדלי 7 באוקטובר, מתח ביקורת חריפה על הצבא, כשטען: "חלק מהתחקירים לא ראויים". הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, דיווח כי תורג'מן הבהיר לרמטכ"ל, שחייבות להיות מסקנות אישיות מול מפקדים, שכאמור החלו היום להיחשף.

אחת המסקנות של התחקיר הגדול היא שבינדר יכול היה לבצע שורה של פעולות במהלך הלילה שקדם למתקפה, שהיו עוזרות לצה"ל להגיע לתוצאה אחרת. למעשה, תורג'מן סבור שנכון שהרמטכ"ל ינקוט צעדים אישיים בכלל, גם כלפי קצינים שהשתחררו למשל מצה"ל, ביניהם אלופים לשעבר ותתי אלופים, גם באופן סמלי.