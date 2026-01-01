אחרי 26 שנים: חודש מעבר ישראלים בעוקף בבנימין, צה"ל בולם

26 שנה מפרוץ האינתיפאדה השנייה: חודשה לפני מספר חודשים נסיעת ישראלים בעוקף ביתוניא בבנימין ביוזמת התושבים, כך נודע ל-i24NEWS. עם זאת, בצה"ל מטילים וטו ואף החלו לבלום מעבר נהגים ישראלים.

יוזמה של מאות מתושבי גוש דולב-טלמונים לנסוע דרך הציר לירושלים צוברת תאוצה ואפילו לגיבוי מצד חברי ממשלה, אולם אחרי כמה חודשים, בצבא החלו לבלום מעבר נהגים ישראלים בשל מצוקת כוח אדם ושימור ההסדרים בין ישראל לרשות הפלסטינית.

מדובר בתושבי האזור, ובתושבים מחוות "בית קרניים", שהוקמה לפני מספר חודשים, וייעודה לבלום רצף התיישבותי פלסטיני באזור. בהתאם, חודשה תנועת ישראלים בציר שנחסם לפני כ-20 שנה בכדי להגיע לחווה החדשה.

עד לשנת 1996, הדרך לירושלים מגוש דולב-טלמונים במערב בנימין היתה בתוואי שחצה בסמוך לערים רמאללה וביתוניא ודרך הכפרים דיר עריק ודיר אביזיע. בעקבות הסכמי אוסלו השליטה במרחב הועברה לידי הרשות הפלסטינית, והתוואי הוארך מ-11 קילומטרים ל-13 קילומטרים דרך כביש עוקף ביתוניא ועם 35 דקות משך הנסיעה. אולם עם פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 כאמור נאסרה נסיעת ישראלים בציר, סלילת העוקפים הוקפאו והתושבים הופנו לציר 446, כשמסלול הנסיעה לירושלים הוארך ל-37 קילומטרים ומשך נסיעה של שעה ועשר דקות.

בהיעדר נוכחות ישראלית במרחב, התוואי שימש את האוכלוסייה הפלסטינית בלבד ובמקביל החלה תנופת בניה פלסטינית נרחבת לכיוון העיר מודיעין וכביש 443.

באדיבות פורום הניצחון בליכוד

כחלק מהשינויים במרחב, ההתארגנות צברה תאוצה מעשרות למאות נהגים ישראלים ובכל שעות היממה, ואפילו ח"כ עמית הלוי מהליכוד פרסם תיעוד שלו נוסע בציר ומביע תמיכה פומבית ביוזמה, שהפכה למטרד עבור כוחות מחטיבת בנימין שהחלו לפעול אקטיבית במניעת מעבר ישראלים בציר, עם חסימה ואיוש מוגבר של המחסומים המובילים.

במהלך הנסיעה בכביש אמר ח"כ עמית הלוי: "אם יש בעיות ויש פה אלפי בעיות בשביל זה הקמנו את צה"ל, שבזה צריך לטפל וצריך לשמור, אני קורא לאלוף פיקוד, לרמטכ"ל ולשר הביטחון: הכביש הזה צריך להיות פתוח באופן קבוע, התושבים צריכים לנסוע בדרך הכי קצרה ומהירה, זאת הדרך לביטחון וזאת הדרך לציונות".

מצה"ל לא נמסרה תגובה.