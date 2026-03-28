בשתי תקריות בדרום לבנון: שני קצינים נפצעו קשה, 7 במצב בינוני
בתקרית הראשונה, שני קצינים נפגעו מירי טיל נ"ט במהלך היתקלות • בתקרית השנייה, קצין ושישה לוחמים נפגעו מירי רקטי לעבר הכוחות • כולם פונו להמשך טיפול בבית החולים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תקריות קשות בדרום לבנון: שני קצינים נפצעו באורח קשה ושבעה לוחמים נוספים במצב בינוני בשני אירועים שונות במהלך הפעילות הצבאית בסוף השבוע. כלל החולים פונו מהשטח להמשך טיפול בבית החולים.
בתקרית הראשונה שאירעה הבוקר, קצין לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נוסף נפצע בינוני כתוצאה מירי טיל נ"ט במהלך היתקלות. בתקרית השנייה שאירעה אתמול, קצין לוחם נפצע קשה ושישה לוחמים נפצעו בינוני כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות.
