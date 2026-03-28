גבר כבן 60 נרצח בתל אביב בעקבות ירי מאיראן - אבטח זירת פגיעה קודמת

בעקבות שיגור טיל מתפצל מאיראן גבר כבן 60 נרצח, ככל הנראה לאחר שהה מחוץ למרחב מוגן • ההרוג עבד כמאבטח באתר של בניינים שניזוקו בתחילת המלחמה - ונהרג ביומו הראשון בעבודה • 5 פצועים באורח קל-בינוני במרכז

i24NEWS, לי עייש סיוון אלקלק מונייר
2 דקות קריאה
2 דקות קריאה
 ■ 
זירת פגיעת שברי יירוט בתל אביב 28.03.26
זירת פגיעת שברי יירוט בתל אביב 28.03.26מד"א

טרגדיה במרכז: גבר בן 60 נרצח הלילה (שישי) בתל אביב לאחר שנפגע משברי טיל איראני מתפצל. הגבר, מאבטח במקצועו, עבד כשומר באתר בו פגע טיל איראני ביום הראשון למלחמה מול איראן. לפי תחקיר ראשוני, בזמן האזעקות הוא נכנס למרחב מוגן יחד עם שומר נוסף, אך יצא לפני הודעת השחרור ונפגע מרסיס של פצצת מצרר שנפלה בכביש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, אמר בזירה: "אני יכול להגיד שזה מישהו שעובד פה באיזור, לא נכנס למרחב מוגן". בהמשך אמר מפקד המחוז שהפגיעה הייתה סמוכה, וההרוג נפגע מרסיסים. 

Video poster
ממ"ז ת"א ניצב חיים סרגרוף בזירת הפגיעה בתל אביב i24NEWS
Video poster
פגיעה בתל אביב בה נרצח כבן 60 לאחר פגיעת שבר יירוט 28.03.26 סעיף 27א

בנוסף, בשתי זירות נוספות בעיר נגרם נזק לרכוש ונפצעו חמישה אזרחים בדרגות פציעה שונות, מתוכם שניים פונו לקבלת טיפול בבתי חולים. החובשים הבכירים במד"א ליפא הירש ושי בכר, סיפרו: "הגענו לזירה בתל אביב תוך דקות בודדות עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א, ראינו גבר שכוב מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום". 

Video poster
זירות הנפילה בתל אביב 28.03.26דוברות המשטרה

לאורך הלילה לוחמי האש פעלו ב-11 זירות במחוז דן בעקבות המטחים. מפקד מחוז דן, טפסר אורן שישיצקי: "כלל האירועים נמצאים תחת שליטה. אני קורא לציבור להמשיך ולהפגין אחריות, להישמע להנחיות כוחות הביטחון ולפיקוד העורף. אנא, אל תגיעו לזירות האירוע - התקהלות סקרנים מסכנת אתכם ומפריעה לפעילות המבצעית של כוחות החירום במקום".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות