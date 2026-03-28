גבר כבן 60 נרצח בתל אביב בעקבות ירי מאיראן - אבטח זירת פגיעה קודמת

טרגדיה במרכז: גבר בן 60 נרצח הלילה (שישי) בתל אביב לאחר שנפגע משברי טיל איראני מתפצל. הגבר, מאבטח במקצועו, עבד כשומר באתר בו פגע טיל איראני ביום הראשון למלחמה מול איראן. לפי תחקיר ראשוני, בזמן האזעקות הוא נכנס למרחב מוגן יחד עם שומר נוסף, אך יצא לפני הודעת השחרור ונפגע מרסיס של פצצת מצרר שנפלה בכביש.

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, אמר בזירה: "אני יכול להגיד שזה מישהו שעובד פה באיזור, לא נכנס למרחב מוגן". בהמשך אמר מפקד המחוז שהפגיעה הייתה סמוכה, וההרוג נפגע מרסיסים.

בנוסף, בשתי זירות נוספות בעיר נגרם נזק לרכוש ונפצעו חמישה אזרחים בדרגות פציעה שונות, מתוכם שניים פונו לקבלת טיפול בבתי חולים. החובשים הבכירים במד"א ליפא הירש ושי בכר, סיפרו: "הגענו לזירה בתל אביב תוך דקות בודדות עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א, ראינו גבר שכוב מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

לאורך הלילה לוחמי האש פעלו ב-11 זירות במחוז דן בעקבות המטחים. מפקד מחוז דן, טפסר אורן שישיצקי: "כלל האירועים נמצאים תחת שליטה. אני קורא לציבור להמשיך ולהפגין אחריות, להישמע להנחיות כוחות הביטחון ולפיקוד העורף. אנא, אל תגיעו לזירות האירוע - התקהלות סקרנים מסכנת אתכם ומפריעה לפעילות המבצעית של כוחות החירום במקום".