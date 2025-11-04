פרסום ראשון: דובר צה"ל לשעבר הגרי יעיד בפרשת הפצ"רית

סערת הדלפת הסרטון משדה תימן והפצ"רית נמשכת, והיום (שלישי) מפרסמת ראש דסק הפלילים לי עייש כי ככל הנראה מי שצפוי למסור עדות בפרשה הוא דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי.

מוקדם יותר היום הודיע שר הביטחון כ"ץ על מינוי של פרקליט צבאי חדש לתפקיד, עו"ד איתי אופיר, במקום הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, שהגישה את התפטרותה, ונמצאת במוקד הסערה, לאחר שהתגלה כי היא מעורבת בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן לתקשורת.

גם התובע הצבאי לשעבר מתן סולומש נחקר ומעצרו הוארך בחשד למעורבות בפרשה.

תומר-ירושלמי הקפיצה מדינה שלמה על הרגליים כשביום ראשון יצאה מביתה אחרי שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות, ונעלמה.

מאות אנשים חיפשו אחריה באזור, כולל יחידות מיוחדות שהוקפצו ומסוק שסייע מהאוויר, עד שהיא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים. משם נלקחה הפצ"רית לשעבר לקבלת טיפול רפואי ותחקור במשטרה, ואתמול הוארך מעצרה בבית המשפט בשלושה ימים - עד ליום רביעי. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד של הפרקליטה הצבאית לשעבר, המכיל ראיות קריטיות למשפט.