גורמים ל-i24NEWS: "ישראל מסוכנת למשטר האיראני הרבה יותר מהאמריקנים"

המתיחות במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי נמשכת לאחר שארצות הברית תקפה בלילות האחרונים באיראן. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (שישי) ב"קבינט שישי" עם נוה דרומי כי ישראל איננה ממדורת מהערכות המצב האמריקניות - אלא שותפה לשיח ולדיונים.

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גורמים המעורים בשיחות ציינו בשיחה עם i24NEWS כי "האמריקנים יודעים שאם ישראל תיכנס למערכה - איראן תיפגע אנושות".

כאמור, טהרן נזהרה עד כה שלא לגרור את ישאל למערכה הנוכחית במפרץ. אם זה יקרה בהמשך, זה לא יהיה בגלל ההנהגה האיראנית - אלא בשל הזרמים הקיצוניים יותר בתוך המשטר.

גורמים מציינים עוד בפני i24NEWS כי "ישראל מסוכנת למשטר האיראני הרבה יותר מהאמריקנים". אם נסכם את מה שאפשר להגיד - בישראל לא צופים מהצד אלא בעיקר - מתחממים על הקווים.