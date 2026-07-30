מרד בגבעתי: עשרות לוחמים נטשו את בסיס שדה תימן

עשרות לוחמים ומפקדים בגדוד צבר בגבעתי החליטו היום (חמישי) לנטוש את בסיס "שדה תימן" בעקבות החלטה של הפיקוד הבכיר בגדוד להשחית ולהרוס סמלים פלוגתיים המכילים תוכן נגד ״צעירים" באחת הפלוגות. לפני היציאה הם הפקירו את הנשק בפינה הפלוגתית.

תיעודים שונים מראים עשרות חיילים כשהם יוצאים מהבסיס, ושרים ביחד "כל הקצינים למ**ץ". הם טוענים כי המג"ד הורה להרוס פינת הנצחה שהייתה במקום.

בצבא עושים מאמצים כדי להחזירם לבסיס.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר מספר חיילים בגדוד לוחם החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם; זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים, של מסורת ״צעירות ותיקות״ בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל ועם המצופה מחייליו".