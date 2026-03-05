הברחות לעזה במיליונים: ארבעה ישראלים נאשמים – קצין צה"ל סייע

פרסום ראשון: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה שני כתבי אישום נגד ארבעה ישראלים, הנאשמים שהבריחו שתי משאיות עמוסות בסחורה לרצועת עזה בחודשים האחרונים, דרך מעבר כרם שלום, וקיבלו בתמורה מיליוני שקלים. בכתבי האישום נאמר, כי הנאשמים "הבריחו סחורה לרצועת עזה, כשהם מודעים לאפשרות שהסחורה תגיע לידי חמאס ופעיליו וכשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדי לסייע לאויב החמאס במלחמתו נגד ישראל, נוכח התעצמותו, בין היתר הכלכלית".

אמין (40) אבו לטייף ועדנאן (36) אבו לטייף מרהט, וג'ית גדיר (26) ואמיר גדיר (31) מביר אל מכסור, נאשמים בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט – כל אחד לפי חלקו.

מכתבי האישום, שהוגשו באמצעות עו"ד יוסי גימפל מפרקליטות מחוז חיפה, בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר דרום, עולה כי הנאשמים ניצלו את נקודות התורפה במעברים והציגו מצגים כוזבים של כניסה לרצועת עזה במסגרת פעילות ביטחונית לגיטימית.

לפי כתבי האישום, בנובמבר 2025 אמין ועדנאן אבו לטייף העמיסו על משאית בחברון סחורה בשווי מיליוני שקלים שבה, בין היתר, כ-100 קרטוני סיגריות, מוצרי טיפוח, פחמים לנרגילה ואופניים. הם השאירו את המשאית בחניון ליד מעבר כרם שלום, ומשם אחרים דאגו להבריחה לתוך הרצועה. אמין ועדנאן אבו לטייף קיבלו 450 אלף שקל עבור חלקם בהברחה.

ההברחה השנייה נעשתה בינואר 2026, כשלנאשמים מצטרף סמג"ד בגדס"ר הבדואי, שהוא גיסו של הנאשם אמיר גדיר, ששימש כמפקד בפועל של הגזרה הסמוכה למעבר כרם שלום. הסמג"ד ניצל את תפקידו ומעמדו כדי להכניס לרצועה במסווה של פעילות מבצעית משאית עמוסה בסחורה בשווי מיליוני שקלים, הכוללת טלפונים סלולריים, סיגריות, מצברים לרכב, אופניים חשמליים, מחשבים ניידים, ראוטרים, מטענים ועוד.

הסמג"ד ביקש מגורמי הביטחון במעבר שלא יעצרו או יתעדו את המשאית, וכך עדנאן נהג במשאית אחרי רכבו של הסמג"ד עד לחניון המשאיות בצד העזתי. גם כשהתעורר חשד ביחס למשאית, הסמג״ד הנחה את הכוחות להתרחק ממנה, בטענה שמדובר בפעילות מבצעית של מערך המבצעים המיוחדים.

לאחר שהנהג העזתי שהיה אמור להוביל את המשאית ללב הרצועה סירב להגיע, הסמג"ד הכניס את עדנאן שוב לרצועה והוא הסיע אותה לדיר אל־בלח. עדנאן שהה בעזה כשלושה ימים, עד שהוצא ממנה באמצעות חייל. עבור ההברחה קיבלו כלל המעורבים בה כ-4.5 מיליון שקל.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים נאמר, כי במקרה זה ישנה חומרה יתירה בכך שעדנאן שהה ברצועה בשטח שבשליטת חמאס במשך 3 ימים. "מעשיו, אשר בוצעו בידיעה ובהסכמה של כלל הנאשמים, העמידו את מדינת ישראל כולה בפני סכנה מוחשית וממשית, שכן לו הנאשם היה נחטף ע"י ארגוני הטרור או גורמים עוינים אחרים, מדינת ישראל הייתה נאלצת לצאת למבצע צבאי לצורך חילוצו או לחתור לעסקת חילופי שבויים לשחרורו, על כל המשמעויות הקיימות בכך לביטחון המדינה".