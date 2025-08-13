לראשונה אחרי 70 שנה: צה"ל מחליף את המקלע הכבד שלו

מומלצים -

‏מאז המקלע האחרון שהגיע לצה"ל היישר משדה הקרב של מלחמת העולם השנייה כמעט ולא שידרגו את הכלי המיושן. בשפה הצבאית קראו לו מק"כ - מקלע כבד. 10 אנשים לכל היותר סחבו אותו, וגם כיום - מדובר באחד מכלי הנשק הנפוצים ביותר, גם בלחימה ברצועת עזה.

בצה"ל מסיימים בימים אלה את העבודה על המקלע החדש - MMG338, אותו הם מגדירים כדור הבא בעולם הירי. אז לא, זה לא השם הרשמי; תתחילו לשנן: מקלע "אורים", על שמו של רנ"ג אורי מויאל ז"ל מחטיבת הנח"ל, שהתעסק בפיתוח נשק ומקלעים, ונהרג בפיגוע בצומת בית קמה במרץ 2024.

הנשק החדש כבר נמצא בלחימה ברצועת עזה. מספר יחידות מיוחדות הכניסו אותו לארסנל שלהן והן בודקות את השימוש בו, בהן חטיבת גבעתי שצפויה לעשות שימוש נרחב במקלע, בתקווה שכבר השנה.

הלחימה ברצועה מאפשרת הזדמנויות יוצאות דופן לבחינת נשק בשדה הקרב. כל העולם מבקש לשלוח מערכות לבחינה בשימוש מבצעי - והראשונים להטמיע את מערכות הנשק - אלו לוחמי צה"ל. יש מפקדים שבשבילם, המלחמה, היא הזדמנות פז.

