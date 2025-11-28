50 מדינות שותפות וסיוע לעזה: פעילות מרכז התיאום האמריקני

חודש לאחר שהגיע ליכולת מבצעית מלאה, מרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC) לסיוע לעזה בראשות ארה"ב, עדכן היום (שישי) כי הוא גדל וכולל כעת נציגים מ-50 מדינות וארגונים בינלאומיים. בנוסף עדכן כיצד סייע לטפל בבעיות בשטח הרצועה, שסייעו לאלפי עזתים.

מרכז התיאום הוקם ב-17 באוקטובר 2025, חמישה ימים לאחר שמנהיגי העולם חתמו על תוכנית 20 הנקודות בתיווך ארה"ב לסיום סופי של המלחמה בין ישראל לחמאס. הוא החל לפעול במלואו שבוע לאחר מכן, ב-24 באוקטובר, כאשר צוות בינלאומי הגיע למטה המרכז בקרית גת.

"זוהי הזדמנות היסטורית להשיג שלום בר-קיימא במזרח התיכון", אמר האדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, שפתח את מרכז התיאום. "אנו מעריכים את מאמציהם של שותפינו הבינלאומיים. יישום מוצלח של תוכנית השלום דורש שיתוף פעולה חסר תקדים, ואנו מתקדמים".

בשבוע שעבר, בתיאום עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, סייע המרכז לאפשר לטכנאים להיכנס לעזה ולתקן כבל סיב אופטי ראשי, מה ששיקם לחלוטין את קישוריות האינטרנט ברחבי הרצועה הצפופה, שאורכה 40 קילומטרים. כמו כן, סייע המרכז בתנועתן של יותר מ-24 אלף משאיות של סיוע הומניטרי וסחורות מסחריות לעזה בחמשת השבועות האחרונים, תוך שהוא פועל לפתיחת נתיבים נוספים לאספקה ​​וחלוקה של סחורות וסיוע נחוצים. בנוסף, מרכז התיאום סייע בפינוי יותר מ-1,500 אזרחים עזתים בעלי אזרחות כפולה או הזקוקים לטיפול רפואי.

"באיחוד מגוון רחב של בעלי עניין - כולל צבא ההגנה לישראל, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, צבא ואזרחים אמריקאים, צבאות ואזרחים של מדינות שותפות, ארגוני האו"ם וארגונים לא ממשלתיים - מרכז התיאום לענייני אזרחים נמצא בעמדה ייחודית להבטיח את הצלחת מאמצי הסיוע ההומניטרי", אמר השגריר סטיבן פייגין, העומד בראש מרכז התיאום לצד סגן גנרל פטריק פרנק, מפקד מרכז צבא ארה"ב.

מאמצים עכשוויים נעשים לספק אספקה ​​הומניטרית הדרושה לחודשי החורף ולפנות תחמושת שלא התפוצצה לאורך המסדרונות הלוגיסטיים הקריטיים של עזה כדי לשפר את הבטיחות.

יותר מ-100 כלי תקשורת ומנהיגים בכירים סיירו במטה מרכז התיאום מאז פתיחתו. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ביקר בארץ ב-24 באוקטובר, היום בו מרכז התיאום החל לפעול במלואו. "זהו מרכז מרשים עם הרבה עבודה חשובה שמתרחשת כאן", אמר רוביו לאחר הביקור. "זוהי משימה היסטורית. יהיו עליות ומורדות ותהפוכות, אבל אני חושב שיש לנו הרבה סיבות לאופטימיות בריאה לגבי ההתקדמות שנעשית".