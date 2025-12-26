מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ, איים היום (שישי) בנאומו: "אנו מתכוננים לסיבוב הלחימה הבא עם ישראל ועובדים על כך יומם ולילה, כי אנו מודעים למה שקורה ולמה האויבים מחפשים ומתכננים". הדברים נאמרו לאחר חיסול בכירים רבים מהממשלה החות'ית במבצע "טיפת מזל" בתימן בחודש אוגוסט האחרון.

לפני חודשיים, פרסמנו ב"מהדורה המרכזית" עדות מתימן מפי מקורב לארגון הטרור, שהסביר מדוע התקיפות של ישראל והקואליציה לא באמת משפיעות עליו.

עבד אל-כרים אל-אנסי, חוקר ופעיל תימני, שבמשך שנים היה מקורב להנהגה החות'ית, עזב את תימן ואז חזר אליה באישורם, וראה הכול במו עיניו. לפרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד הוא אמר שרבים בישראל ובאזור מקלים ראש באתגר החות'י, כשהטילים שמשוגרים אל העורף הישראלי משבשים את השגרה בישראל ופוגעים בכלכלה. עוד אמר אל-אנסי כי הוא סבור שאנחנו נמצאים רק בפרומו מול המיליציה שהפגינה שרידות מרשימה.

"התיק התימני נחשב לאחד התיקים המורכבים ביותר והוא הולך ומסתבך מיום ליום. החות'ים החלו במלחמה נגד צבא תימן הקודם כבר ב-2004, ונכנסו לשש מלחמות. הם יצאו מהן מנצחים על כוחות צבא תימן", הוסיף אל-אנסי. "הקבוצה הצנועה והפשוטה הזו, החלה להשתלט על מוקדי הכוח החשובים בתימן. היא החלה לכפות את רצונה בים סוף, בים הערבי ואף באוקיינוס ההודי. היא הפכה לאיום ישיר על כל האזורים בישראל. היא תקפה מספר אתרים, כמו ביתה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.

אל-אנסי הוסיף ש"בהתבסס על שנים של ניסיון וחיים בתימן, החות'ים נהנים לא רק מעורף איראני ומהכאוס בתימן, אלא גם מטעויות בהבנת המערב את המוטיבציה החות'ית ואת מניעיה. למעשה, מקבוצה, מארגון צנוע הם הפכו לגורם בינלאומי המכתיב את תנאיו וממתמקח. כל הנסיבות שירתו אותם בצורה משמעותית מאוד. הם הפיקו תועלת מהטעויות של האמריקנים, מהטעויות של הקואליציה (במפרץ), ואף מטעויות הצבא התימני עצמו במלחמות.

אל-אנסי טען כי מה שנראה בישראל כהצלחה צבאית לא ממש משפיע על האזורים שבשליטת החות'ים שהולכים למערכת "אסתנזאף" - הקזת הדם, ההתשה ארוכת השנים שחביבה מאוד על ארגוני טרור שהשתלטו על מדינות, כמו חיזבאללה.

בתוך כך, דיווחים אחרונים על כך שבעלת בריתם והמממנת של החות'ים, איראן, פועלת לחדש את מלאי הטילים שלה, אחרי מבצע "עם כלביא" בשטחה. לדברי גורמים מערביים, בעוד שלא מזהים במערב מאמץ איראני משמעותי לחדש את תכנית הגרעין, ישנה השקעה משמעותית בשיקום יכולות הטילים הבליסטיים, מה שנתפס בטהרן כדחוף יותר לביטחון הלאומי שלהם. על פי ההערכה במערב, גם החות'ים בתימן עשויים להגביר את מתקפות הכטב"מים שלהם על ישראל, ואף העבירו את הידע שצברו לאיראן ולשלוחתיה האחרות באזור.