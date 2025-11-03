פרסום ראשון: בוטל האישום נגד לוחמי המילואים שהיכו חרדים

לפני שנה וחצי הכו לוחמי מילואים של מג"ב חרדים מבוגרים במירון. מח"ש סגרה את התיק הפלילי והמליצה על דין משמעתי - אבל עכשיו, גם כתב האישום המשמעתי בוטל. פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ הביא הערב (שני) את הפרטים מאחורי המהלך, מהם עולה כי הסיבה היא שמחלקת המשמעת במשטרה התמהמהה בהגשת כתב האישום – ועברה את המועד החוקי. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית - בראש העמוד

לפי החוק ניתן להעמיד לדין משמעתי מילואימניק עד 90 יום מתום שירות המילואים. התביעה טענה כי הפרשנות היא עד תום היותו חייב בשירות מילואים אך ההגנה טענה שהפרשנות היא לתום צו המילואים הספציפי - במהלכו בוצעה העבירה. בית הדין קיבל את עמדת ההגנה, ביטל את כתב האישום ואף אמר כי עמדת התביעה תפחית את המוטיבציה לשירות מילואים במג"ב.

עו"ד אורית חיון ועו"ד דין כוכבי, שייצגו את הלוחמים, מסרו בתגובה: "מדובר בהחלטה תקדימית שקובעת כי לא ניתן להעמיד לדין משמעתי שוטר ששירת במילואים ללא הגבלת זמן. טוב עשה בית הדין כשדחה את ניסיונות התביעה להרחיב את החוק רק כדי לכסות על רשלנותה. ההחלטה מגנה על זכויות אנשי המילואים, שהם בראש ובראשונה אזרחים, ומציבה גבול ברור בזמן שבו ניתן להעמידם לדין".