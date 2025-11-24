הצבת הכוח הבין-לאומי: חילוקי דעות בין ישראל למדינות ערב

חילוקי דעות בין ישראל למדינות ערב על אופן הצבת הכוח הרב לאומי ברצועת עזה. כתבנו עמיחי שטיין דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי ישראל מעוניינת שהכוח יהיה בשטח בשליטת חמאס, אך מדינות ערב רוצות דווקא שיוצב בעיקר בשטחים שבשליטה ישראלית בקו הצהוב.

דיונים נערכים על הנושא בין כל הצדדים המעורבים, כאשר על פי הערכות, הכרעה בעניין תהיה גם השפעה על הרכב הכוח ואיזה מדינות יהיו חברות בו. כמו כן, הערכה כי הסוגיה תוכרע בזמן הקרוב. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד