היועמ"שית: המשטרה מונעת מעצרי עריקים בריכוזי שכונות חרדיות

מסמך שהועבר לאחרונה ליועצת המשפטית לממשלה חושף קשיים משמעותיים באכיפת חוקי הגיוס במגזר החרדי. לפי המסמך, המשטרה אינה מאפשרת למשטרה הצבאית לבצע מעצרי עריקים בשכונות חרדיות, בשל בעיות תיאום ואי מתן אישורים לפעולות מעצר.

במסמך נכתב כי קיימים "קשיים משמעותיים בתיאום בין משטרת ישראל למשטרה הצבאית בתיאום פעולות מעצר בשכונות החרדיות", וכי שוטרים צבאיים אינם מקבלים אישור לפעול באזורים אלו לצורך מעצר עריקים.

על רקע הקשיים באכיפה, הפרקליטות הצבאית בוחנת החמרה בענישה כלפי עריקים. בין היתר נבחנת אפשרות להאיץ את הליך ההכרזה על עריקות: קיצור פרק הזמן הנדרש מ-540 ימים ל-365 ימים בלבד. בנוסף, נשקלת העלאת העונש המשמעתי מ-20 ימי מחבוש ל-30 ימים, ואף עד 35 ימים בסמכות קצין.

נתוני המשתמטים המעודכנים לשנת 2026 מצביעים על היקף רחב של התופעה: בין 71 אלף משתמטים משירות, כ-80% מהם מהמגזר החרדי. בנוסף, 15,085 מוגדרים כמשתמטים פעילים, ו-17,220 קיבלו צו 12.

עם זאת, בצבא מדווחים גם על מגמה חיובית: עלייה של כ-20% במספר המתגייסים החרדים בשנה האחרונה. במקביל, בדיון שנערך בנושא, נציג משרד האוצר הזהיר כי הציפייה במגזר החרדי לחקיקת חוק גיוס שיפטור צעירים משירות - ואף יחזיר תקציבים שנשללו יוצרת תמריץ שלילי לגיוס בפועל.