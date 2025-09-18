בית המשפט: אוריך יורחק מלשכת רה"מ לחודשיים נוספים

מומלצים -

בית משפט מחוזי קיבל היום (חמישי) את הערר של המדינה והורה להאריך ב-60 יום את תנאי השחרור של יונתן אוריך. מכאן, שאוריך יורחק מלשכת ראש הממשלה נתניהו לחודשיים נוספים.

ההחלטה מתקבלת לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון דחה בעבר את בקשת המדינה להטיל על אוריך תנאים נוספים, ביניהם איסור עיסוק, אך כיום נקבע כי יש מקום למנוע מהמשיב לעסוק בעניינים הקשורים לפרשות שבהן נחקר - "בילד" ו"קטאר-גייט".

על אוריך יחולו גם תנאי איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשות וכן איסור יציאה מהארץ. בית המשפט ציין כי חומרי החקירה שנאספו עד כה מבססים חשד סביר לפיו המשיב עלול להמשיך ולעסוק בעניינים הקשורים ללשכת ראש הממשלה, ולפיכך ההגבלות הן מידתיות והכרחיות להבטחת המשך החקירה באופן תקין.

התנאים נכנסו לתוקף מיום 10 בספטמבר 2025 ויחולו למשך 60 יום.