אחרי הדיווח על התוכנית להעברת חיילים אמריקניים ממדינות נאט"ו, נשיא ארה"ב טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו: "נאט"ו לא הייתה שם כשנזקקנו להם, והם לא יהיו שם אם נזדקק להם שוב. זכרו את גרינלנד, חתיכת הקרח הגדולה והמנוהלת בצורה כושלת הזו!" (אלון גל)