השקט בצפון לא נשמר: אזעקות הופעלו באצבע הגליל | עדכונים שוטפים
צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון, דיווחים על תקיפה בגשר אל-קאסימיה • סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס: "על האיראנים לנקוט בצעד הבא, אחרת לטראמפ יש אפשרויות רבות לחזור למלחמה"
היום ה-41 למבצע "שאגת הארי": אזעקות הופעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) בגליל העליון בעקבות ירי מלבנון. לאחר ההכרזה על מבצע "חושך נצחי" בלבנון - צה"ל ממשיך לתקוף בדאחייה של ביירות, דיווחים גם על תקיפה בגשר אל-קאסימיה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס על הפסקת האש: "על האיראנים לנקוט בצעד הבא, אחרת לנשיא יש אפשרויות רבות לחזור למלחמה".
אחרי הדיווח על התוכנית להעברת חיילים אמריקניים ממדינות נאט"ו, נשיא ארה"ב טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו: "נאט"ו לא הייתה שם כשנזקקנו להם, והם לא יהיו שם אם נזדקק להם שוב. זכרו את גרינלנד, חתיכת הקרח הגדולה והמנוהלת בצורה כושלת הזו!" (אלון גל)
אחרי תשע שעות של שקט בצפון: אזעקות הופעלו במנרה ומרגליות שבגליל העליון בעקבות ירי מלבנון
נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, ועם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והביע את תקוותו שהפסקת האש תכובד במלואה על ידי שני הצדדים, כולל בלבנון (אלון גל)
דיווחים בלבנון על תקיפה בגשר אל-קאסימיה במדינה (הדר טבשי)
ואנס: "על האיראנים לנקוט בצעד הבא, אחרת לנשיא יש אפשרויות רבות לחזור למלחמה" (אלון גל)