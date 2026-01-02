"חמאס לא מבין את הסכם הפסקת האש": הנסיך הירוק בריאיון בלעדי לצבי יחזקאלי

מסעב חסן יוסף, הידוע בכינויו "הנסיך הירוק", התראיין אמש (חמישי) בתוכנית "הערביסטים" והתייחס להמשך ההסכם והמעבר הצפוי לשלב ב', זאת בזמן שבארגון הטרור חמאס עדיין מחזיקים בחלל החטוף רן גואילי ז"ל.

בזמן שבחמאס קוראים לטראמפ להמשיך להפעיל לחץ על ישראל לעבור לשלב ב' של הסכם הפסקת האש, חסן חושב שבחמאס לא מבינים את התנאי העיקרי שלה - פירוק ארגון הטרור מנשק.

לפי חסן, שיקום רצועת עזה ללא החלפת שלטון חמאס, משמעותו לחזור לנקודת ההתחלה שלפני ה-7 באוקטובר. כזכור, "הנסיך הירוק" הוא בנו של השייח' חסן יוסף ח'ליל, ממנהיגי חמאס ביהודה ושומרון, ושימש בעבר כסוכן שב"כ.

