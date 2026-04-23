טראמפ מודיע: הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך ב-3 שבועות
חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר ארבע רקטות לגליל המערבי, כולן יורטו בהצלחה • דובר צה"ל: מוקדם יותר חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה והושמדו שני משגרים טעונים בלבנון
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה (בין חמישי לשישי) ברשת החברתית שבבעלותו כי לאחר השיחות שהתקיימו בין ישראל ללבנון בוושינגטון, הוחלט על הארכת הפסקת האש בשלושה שבועות. חיזבאללה שוב הפר את הפסקת האש ושיגר שלוש רקטות לגליל המערבי, כולן יורטו.
טראמפ ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו: נשיא ארצות הברית, דונלד ג'יי טראמפ, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, שגריר ישראל בישראל, מייק האקבי, ושגריר לבנון, מישל עיסא, נפגשו היום עם נציגים בכירים של ישראל ולבנון בחדר הסגלגל.
הפגישה עברה בצורה טובה מאוד! ארצות הברית תעבוד עם לבנון כדי לסייע לה להגן על עצמה מפני חיזבאללה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות" (ברק בטש)
דובר צה"ל: מוקדם יותר חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה ששיגרו טיל קרקע-אוויר לעבר מטוס חיל האוויר ללא הצלחה. כמו כן הושמדו שני משגרים טעונים (אוריה קשת)