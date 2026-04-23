נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה (בין חמישי לשישי) ברשת החברתית שבבעלותו כי לאחר השיחות שהתקיימו בין ישראל ללבנון בוושינגטון, הוחלט על הארכת הפסקת האש בשלושה שבועות. חיזבאללה שוב הפר את הפסקת האש ושיגר שלוש רקטות לגליל המערבי, כולן יורטו.

שידור ישיר שידור ישיר

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<