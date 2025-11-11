מבקר המדינה תוקף: הדרג המדיני לא גיבש תפיסת ביטחון סדורה במשך שנים

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שמתפרסם היום (שלישי) מצא כי הדרג המדיני כלל לא גיבש תפיסת ביטחון לאומי סדורה. "לדורות, לא מומשה האחריות לוודא כי מדינת ישראל ערוכה לאתגרי הביטחון המשתנים", נכתב.

מבקר המדינה מצא בנוסף כי ראש הממשלה נתניהו, שיזם כתיבה של תפיסת ביטחון לאומי בשנים 2018-2017, לא סיים את שהחל ולא הביא זאת לקבלת החלטה מחייבת, שתשים את אבן יסוד ליישום התפיסה.

בדוח צוין כי "הפערים בהיערכות ובמוכנות של מדינת ישראל בהתמודדותה עם האתגרים חסרי התקדים, שתוצאותיהם הטרגיות באו לידי ביטוי ב-7 באוקטובר, עת מחבלי חמאס רצחו יותר מ-1,200 אנשים, אלו מעלים שאלות קשות בנוגע לתהליכי החשיבה והתכנון ארוכי הטווח של הממשלה והקבינט בהובלת ראש הממשלה".

"בהיעדרה של תפיסת ביטחון לאומי מאושרת באופן רשמי, יכולתו של הדרג להכווין את צה"ל בראייה אסטרטגית ארוכת טווח, לאתגר אותו ולבצע עליו בקרה ופיקוח לוקה בחסר - עד לא קיימת במקרים מסוימים", נכתב. בשל זאת, הדרג המבצע, צה"ל, "נדרש לתכנן בעצמו את תוכניות העבודה שלו ואת בניין כוחו - בעיקר בהתאם להבנתו את המצב".

אנגלמן ציין כי להנהגת המדינה, ראש הממשלה וחברי הממשלה, בעת קריטית זו "יש חשיבות הרת גורל, ועליהם לפעול לשיפור ההיערכות והמוכנות של המדינה להתמודדות עם האיומים הניצבים לפניה ולקידום האינטרסים הלאומיים שלה". בהתבסס על תפיסת ביטחון סדורה ומאושרת, ייגזרו היקף המשאבים שיוקצו לתחומי ביטחון ואסטרטגיה צבאית, תהליכים אלו עשויים לסייע לשפר את היערכות, ולהקטין את הסיכון להישנות אירועים כמו ה-7 באוקטובר.

מאז חוקק חוק המל"ל בשנת 2008, בו נקבע כי אחד מתפקידי המטה הוא לבחון את תפיסת הביטחון של המדינה והלציע לראש הממשלה סדר יום ונושאים לדיון, לא הביאו כל ראשי המטה לביטחון לאומי לקבינט המדיני-ביטחוני תפיסת ביטחון מועדכנת לצורך דיון והחלטה לגביה. ממצא זה קבע כי "המל"ל לא מימש את תפקידו", נכתב בדוח.