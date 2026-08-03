יועצו הצבאי של חמינאי הבן מבהיר: "לא נאפשר פתיחת נתיב חדש בהורמוז, אם האמריקנים יביאו את הצי כדי לפתוח נתיב שני - נפגע בהם" (עמיחי שטיין)