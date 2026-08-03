משמרות המהפכה תקפו בסיס אמריקני בכווית | עדכונים שוטפים

גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי התקיפה בוצעה באמצעות שלושה כטב"מים • דיווח: איראן ועומאן מתקרבות להסכם על חידוש תנועת השיט במצר הורמוז

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פגיעת כטב"ם איראני בכווית, ארכיון
פגיעת כטב"ם איראני בכווית, ארכיוןAssociated Press

גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי משמרות המהפכה תקפו הלילה (שלישי) בסיס אמריקני בכוויית באמצעות שלושה כטב"מים. במקביל, תקרית נוספת במצר הורמוז בעקבות תקיפת ספינה. דיווח: איראן ועומאן מתקרבות להסכם על חידוש תנועת השיט במצר הורמוז.

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דיווח: איראן ועומאן מתקרבות להסכם על חידוש תנועת השיט במצר הורמוז

דיווח באיראן: במהלך הלילה נשמעו פיצוצים עזים בכווית ובבסרה שבעיראק (הדר טבשי)

גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: משמרות המהפכה תקפו בסיס אמריקני בכוויית באמצעות שלושה כטב"מים (עמיחי שטיין)

תקרית במצר הורמוז: ספינה נוספת הותקפה (ברק בטש)

יועצו הצבאי של חמינאי הבן מבהיר: "לא נאפשר פתיחת נתיב חדש בהורמוז, אם האמריקנים יביאו את הצי כדי לפתוח נתיב שני - נפגע בהם" (עמיחי שטיין)

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