המפכ"ל התחרט - וסבב המינויים בצמרת המשטרה בוטל | משה שטיינמץ

שורת תפקידים לא מאוישים בצמרת המשטרה - בין השאר לאור החקירה נגד ראש אגף משאבי אנוש. אבל כפי שמפרסם הערב (ראשון) פרשננו משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" - המגעים בין השר בן גביר למפכ"ל דני לוי התפוצצו.

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מהפרטים עולה:

• המפכ"ל פוצץ הסכמות על סבב מינויים בצמרת המשטרה - שתישאר ללא תפקידים קריטיים לפחות חצי שנה אחרי הבחירות.

• סגן המפכ"ל וראש אגף תכנון פורשים בקרוב. ראש אגף משאבי אנוש ורח"ט הדוברות בחופשה בגלל חקירה.

• בשל פיזור הכנסת מינויי הבכירים צפויים רק אחרי הבחירות. גורם בארגון: "המפכ"ל מפחד לקבל החלטות".

מוקדם יותר החודש פרסמנו כי בשבועות האחרונים החלה המשטרה להציג בפני סגל הפיקוד את תחקרי התנהלות הארגון באירועי 7 באוקטובר. לקראת סדרת הדיונים, הוחתמו המשתתפים על טופס "שומר סוד" - אך למרות זאת דלפו לתקשורת פרטים מהדיונים הראשונים.

בעקבות ההדלפות, החליט המפכ"ל דני לוי למדר את מרבית הניצבים - והקים פורום מצומצם בן שישה ניצבים בלבד, שרק בפניו יוצגו מעתה התחקירים.