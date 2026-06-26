תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל חושף כי התקיפות של איראן בבסיס חיל הים האמריקני בבחריין גרמו יותר נזק ממה שדווח בפנטגון. לפי תמונות לווין עולה כי הוא היה מטרה מרכזית בין פברואר ליוני, וכי נפגעו קשות מטה הפיקוד ולפחות 12 בניינים. המו"מ עם לבנון יימשך יום נוסף: "בשל התארכות הדיונים". במסגרת הדיונים, נבנתה תוכנית פיילוט לנסיגה ישראלית.

קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים קל בהיתקלות עם מחבל שהשליך רימון לעברם במרחב בית יאהון שבדרום לבנון. הכוח ירה למוות במחבל (אוריה קשת, ינון שלום יתח) דיווח בלבנון: שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעיירה מפדון שבדרום המדינה טראמפ הלילה: איראן רוצה מאוד לעשות עסקה איתנו. כנראה שנעשה זאת https://x.com/i/web/status/2070286170681164226 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות . המו"מ עם לבנון יימשך יום נוסף: "בשל התארכות הדיונים". במסגרת הדיונים, נבנתה תוכנית פיילוט לנסיגה ישראלית (ברק בטש) תחקיר הוול סטריט ג'ורנל: התקיפות של איראן בבסיס חיל הים האמריקני בבחריין גרמו יותר נזק ממה שדווח. לפי הדיווח, הבסיס היה מטרה חוזרת ונשנית בין סוף פברואר ליוני. התקיפות גרמו נזק נרחב, כך עולה מתמונות לוויין, צילומי מדיה חברתית וראיונות עם אנשי צבא בהווה ובעבר - נזק שהפנטגון לא הודה בו בפומבי. נפגעו קשות מטה הפיקוד ולפחות 12 בניינים נוספים, יחד עם שני טרמינלים לתקשורת לוויינית