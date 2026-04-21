ב"וושינגטון פוסט" דווח היום (שלישי) מפי בכיר איראני כי "יש הסכמה רחבה על קווי המתאר של ההסכם עם ארצות הברית". במקביל, משרד החוץ האיראני גינה את תקיפת צבא ארה"ב נגד הספינה האיראנית "טוסקא".

גורם פקיסטני לרויטרס: "קיבלנו איתות חיובי מאיראן, העניינים השתנו - מצפים להגעת המשלחת ביומיים הקרובים" (הדר טבשי) טראמפ: "מבצע 'פטיש חצות' היה השמדה מוחלטת של אתרי הגרעין באיראן. לכן, חפירתם תהיה תהליך ארוך וקשה" (גיא עזריאל) משרד החוץ האיראני: "מגנים בתוקף את התקפת הצבא האמריקני על הספינה טוסקא ואת מעצר צוותה" (הדר טבשי) דיווח ב"וושינגטון פוסט" מפי בכיר איראני: "יש הסכמה רחבה על קווי המתאר של ההסכם עם ארה"ב, הצהרותיו של טראמפ מהוות איום על מהלך השיחות" (הדר טבשי)