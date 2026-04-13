פרטים חדשים ממשיכים להתברר על פרשת האחים החרדים המואשמים בריגול למען איראן. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה אמש (ראשון) ציטוטים מתוך התכתבות שניהל אחד האחים עם הגורם האיראני. מהפרטים עולה, כי אחד האחים כתב למפעיל כי יש לו "זמן לעבוד כל היום".

בתוך כך, בית המשפט העליון התיר במהלך הלילה לפרסם את השמות של שני האחים - מאיר נחום (24) מביתר עילית ויוסף נחום (28) ממודיעין עילית.

לפי כתב האישום, מאיר נחום ניהל קשר מתמשך עם גורם מודיעין איראני, תוך שימוש בזהויות בדויות והתחזות בין היתר לחיילים ביחידת 8200, ואף קיבל בתמורה סכומי כסף משמעותיים. חלק מהכסף, כך לפי האישום, הועבר לאחיו יוסף, המואשם במסירת ידיעה לאויב בצוותא.

האחים טענו כי פרסום שמותיהם עלול לחשוף אותם לנקמה מצד גורמים איראניים ולגרום להם נזק נפשי. עם זאת אך השופט שטיין דחה את הערעור וקבע כי מדובר בהשערות בלבד וכי עקרון פומביות הדיון גובר על כך.