קבוצת בנות חצתה מוקדם היום (שלישי) את הגבול עם לבנון באזור נחל חצבני ליד ע'גר. בקבוצה היו ארבע קטינות ובגירה אחת, כאשר בין הקטינות ילדה בת תשע.

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ג'יפ צבאי איתר את הבנות והעביר אותן בחזרה לשטח ישראל, להמשך טיפול המשטרה. מפרטים ראשונים עולה כי הבנות פעילות בתנועת "עורי צפון".

כזכור, בחמישי האחרון פורסם כי לפי תנועת "חלוצי הבשן", מספר פעילים של התנועה הצליחו להישאר לילה שלם בתוך סוריה. הפרטים בבדיקת כוחות הביטחון.