אחרי שחצו את הגבול ללבנון: צה"ל החזיר מספר צעירות - בהן בת 9 - לשטח ישראל

הבנות חצו את הגבול באזור נחל חצבני ליד ע'גר • בקבוצה היו ארבע קטינות ובגירה אחת, כאשר בין הקטינות ילדה בת תשע • הצעירות הועברו להמשך טיפול המשטרה • צפו

אוריה קשתיונתן רוה ■ אוריה קשתיונתן רוה
2 דקות קריאה
2 דקות קריאה
 ■ 
Google Newsעקבו אחרינועקבו
גבול לבנון בצפון הארץ, ארכיון
גבול לבנון בצפון הארץ, ארכיוןאייל מרגולין/פלאש 90

קבוצת בנות חצתה מוקדם היום (שלישי) את הגבול עם לבנון באזור נחל חצבני ליד ע'גר. בקבוצה היו ארבע קטינות ובגירה אחת, כאשר בין הקטינות ילדה בת תשע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

קבוצת בנות חצתה את הגבול עם לבנון (שימוש לפי סעיף 27א)
קבוצת בנות חצתה את הגבול עם לבנון (שימוש לפי סעיף 27א)

לקריאה נוספת

ג'יפ צבאי איתר את הבנות והעביר אותן בחזרה לשטח ישראל, להמשך טיפול המשטרה. מפרטים ראשונים עולה כי הבנות פעילות בתנועת "עורי צפון".

ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה (צילום: חלוצי הבשן)
ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה (צילום: חלוצי הבשן)

כזכור, בחמישי האחרון פורסם כי לפי תנועת "חלוצי הבשן", מספר פעילים של התנועה הצליחו להישאר לילה שלם בתוך סוריה. הפרטים בבדיקת כוחות הביטחון.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות