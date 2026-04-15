פרסום ראשון: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי פרטים חדשים על מעצרה של שומוע אבו עאבד, אם ל-4 מנצרת, שריגלה עבור איראן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

ל-i24NEWS נודע, כי היא העבירה למפעילה האיראני פרטים, מידע ולינקים על מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, והציגה אותו כמי שאחראי על ביטחון החיילים והעורף.

במקביל, נחשפו מספר הודעות ששלחה למפעילה האיראני. בין היתר כתבה: "זה סרטון של בסיס פיקוד העורף בנצרת. יכול להיות שזה חסום מהמקום שלך... זה מקום חשוב מאוד", ו"לא הותקף אף פעם ואף אחד לא מכיר שהוא קיים כאן בכלל".

בהודעה נוספת כתבה: "היחידה המרכזית והמטה הראשי של פיקוד העורף באזור רמלה והוא (אלוף הפיקוד) משויך אליו".

בהודעות נוספות נכתב: "יש לנו שלושה מיקומים: נצרת, גולני ורמלה", ו"תיכנס ללינק של בא"ח פיקוד העורף, תוכנית קלה ומהירה - התקפה על הדור העולה. השמדתו היא השמדת העתיד".