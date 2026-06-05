העימות בין מח"ט שומרון לנוער הגבעות: "אתם עבריינים שצריכים לשבת בכלא" | צפו

כוחות צה"ל ומג"ב פעלו אתמול (חמישי) לאכיפת צו צבאי סמוך לכפר קוצרה שבשומרון. במהלך הפעילות נתקלו הכוחות בהתנגדות אלימה מצד פורעים ישראלים שכללה יידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי. כתוצאה מכך, לוחם מג"ב נפצע באורח קל. מתפרע אחד נעצר. מח"ט שומרון שהגיע למקום התעמת עם המתפרעים ואמר להם: "אתם עבריינים שצריכים לשבת בכלא".

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בתוך כך, כוחות מג"ב פעלו הלילה לפינוי גבעת תל תלפיות שבבנימין, שבה מתגוררות שלוש משפחות. על פי מספר דיווחים, עשרות תושבים מהאזור שזרמו למקום במטרה לעכב את הפינוי, נתקלו באלימות מצד שוטרי מג"ב שביצעו כנגדם ירי רימוני גז והלם בכינון ישיר. אזרח יהודי נפצע בפניו לאחר שספג ירי של רימון הלם.

במקביל, דווח על מתיחות בכפרים סמוכים לתל תלפיות ועל ניסיונות של מאות פלסטינים להגיע לאזור במטרה לשרוף את המבנים.