פרסום ראשון: האם התיאום של ישראל עם יוניפי"ל ייעצר?

מומלצים -

פעילות יוניפי"ל בדרום לבנון עשויה להיפסק, כך דיווח הערב (ראשון) כתבנו אוריה קשת ב"מהדורה המרכזית". במערכת הביטחון הוחלט להמליץ לדרג המדיני לא לתמוך בחידוש המנדט של הכוח של האו"ם, והוועדה בנושא שהייתה אמורה להתכנס בסוף השבוע הקרוב תדחה ככל הנראה לשבוע הבא. גורם צבאי בכיר מסר ל-i24NEWS כי גם בארצות הברית הקולות דומים. עם זאת, מי שאולי תהווה בעיה היא צרפת שדווקא כן מעונינת בהמשך התיאום.

הרקע לכך הוא שבמהלך המלחמה הובהר לדרג המדיני בצורה חד משמעית חוסר התפקוד של המערך מול חיזבאללה - כאשר לא רק שלא תרם אלא גם גרם לנזקים. במקביל, בישראל מבינים שאם יש מערך שעובד עדיף לדבוק בו. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד