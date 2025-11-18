רק 11% מהישראלים בגיל הרלוונטי שירתו במילואים במלחמה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (שלישי) את הדוח השמיני בסדרת דוחות מלחמת חרבות ברזל, העוסק במענה למשרתי המילואים. הדוח מצביע על פערים משמעותיים בתגמולים, בהגנה התעסוקתית ובסיוע לסטודנטים משרתי מילואים.

לפי הדוח, מאוקטובר 2023 ועד יולי 2024 נקראו כ-318 אלף אזרחים לשירות מילואים - רק כ-11% מתושבי ישראל בגילאים 23-47, שאינם משתייכים לחברה הערבית. ממוצע ימי המילואים לשנה קפץ מ-10-13 ימים בשנים 2020-2023 ל-110 ימים בתקופה שבין אוקטובר 2023 ליולי 2024. כ-60 אלף סטודנטים שירתו במילואים עד יולי 2024 - כ-18% מכלל הסטודנטים בישראל, פי שישה מחלקם באוכלוסייה.

מסקר שערך משרד מבקר המדינה בקרב כ-2,650 סטודנטים משרתי מילואים עלו ממצאים מדאיגים: 41% מהסטודנטים ציינו שהם אינם שבעי רצון מהסיוע שהמוסדות הציעו להם, ו-45% ציינו שהמענים לא הצליחו לספק להם ודאות בנוגע להשלמת הלימודים. 45%-72% מהסטודנטים ציינו שביעות רצון בינונית עד מועטה מהמענים שנתפסו בעיניהם כמועילים ביותר - סיכומים כתובים, הקלטות שיעורים, תרגולים ותגבורים והתאמה אישית של תכנית הלימודים.

נמצא פער בין דרכי הסיוע שהסטודנטים ציינו כמועילות ביותר לבין מה שהוצע בפועל. למשל, 60% מהסטודנטים רצו תגבורים ותרגולים, אך רק 31% מהמוסדות הציעו זאת. 53% רצו סיכומים כתובים, אך רק 8% מהמוסדות סיפקו זאת.

כ-70 מיליון שקל לא נוצלו

מוסדות ההשכלה הגבוהה ניצלו רק 124 מיליון שקל מתוך תקציב של 195 מיליון שקל שיועד לעזרה לסטודנטים משרתי מילואים - פחות משני שלישים מהתקציב. נמצאה שונות רבה בהשקעה הממוצעת לסטודנט משרת מילואים - הבדלים של פי שניים באוניברסיטאות ועד כמעט פי ארבעה במכללות.

המל"ג לא ביצעה פיקוח שיטתי על המענים שהוצעו לסטודנטים, לא הנחתה את המוסדות לבצע סקרי שביעות רצון, ולא בחנה למה לא נוצל התקציב במלואו. בנוסף, 12% מהמוסדות לא נתנו החזר מלא של שכר לימוד ו-32% לא החזירו דמי הרשמה לסטודנטים שביטלו את הרשמתם עקב שירות מילואים.

תגמולי מילואים: שליש מקבלים רק את המינימום

כשליש ממשרתי המילואים בתקופה שבין אוקטובר 2023 ליולי 2024 קיבלו את התגמול המזערי - כ-311 שקל ליום (כ-9,300 שקל בחישוב חודשי). כ-30% מהמשרתים שקיבלו את התגמול המזערי הם סטודנטים.

הדוח מצביע על פערים בהסדרי התגמול: סכום התגמול המזערי הועלה זמנית בעקבות המלחמה, אך ההעלאה תקפה רק עד סוף 2025. אם לא תוארך, צפוי לקטון התגמול המזערי בכ-30% בתחילת 2026. בנוסף, שיטת החישוב של תגמול המילואים פחות אפקטיבית בתקופות שירות ארוכות.

היקף תגמולי המילואים בתקופה שבין אוקטובר 2023 ליולי 2024 הגיע לכ-20 מיליארד שקל.

המדינה הרחיבה את ההגנה על משרתי מילואים ובני זוגם מפני פיטורים ואת ההקלות בעבודה, אך ההסדרים נעשו בשורה של מהלכים לאורך הזמן - חלקם בחקיקה ללא הגבלת זמן וחלקם בהסדרים זמניים, באופן שעלול לבלבל ולהקשות למצות את הזכויות ולשמש תמריץ שלילי למעסיקים לקבל משרתי מילואים לעבודה.

עד אפריל 2024 לא זכו מעסיקים לשיפוי בגין הפרשות סוציאליות ששילמו עבור עובדים משרתי מילואים. אז נקבע שיפוי של 20% מסכום ההכנסה היומית כפול מספר ימי השירות, אך הסדר זה תקף רק עד סוף 2025. אם לא יוארך, העלות הכלכלית תחזור למעסיקים ותגדיל את התמריץ השלילי להעסיק משרתי מילואים.

בעיות בבקרה על התגמולים

הדוח מצא שלביטוח הלאומי ולצה"ל אין מנגנון בקרה משותף שמאפשר להבטיח שההוצאה הציבורית בגין שירות מילואים מנוצלת באופן יעיל. ביטוח לאומי אינו יכול לדעת כמה מהשכר המדווח הוא שכר בגין עבודה וכמה בגין תגמול מילואים.

בבדיקה של כ-66 אלף משרתי מילואים ששירתו לפחות שתי תקופות עלה כי לגבי כ-20% (כ-13,200 משרתים) התגמול בתקופת השירות האחרונה היה גדול ביותר מ-20% מהתגמול בתקופת השירות הראשונה. בינואר 2025 תוקן חוק ביטוח לאומי לאפשר מנגנון בקרה על תשלומי תגמולים במקרים אלו.

מבקר המדינה ממליץ למשרדי הביטחון והאוצר, בשיתוף הביטוח הלאומי וצה"ל, לבחון את ההסדרים לתשלום תגמול המילואים ולעגן בחקיקה הבחנה בין משרתי מילואים במערך הלוחם לבין מי שאינם במערך הלוחם. כמו כן, למסד ממשקי בקרה משותפים על תשלום תגמול המילואים.

המבקר ממליץ למשרד העבודה לבחון בראייה כוללת את היקף הזכויות וההגנה בעבודה שיש להעניק למשרתי מילואים, בני זוגם וההורים האחרים של ילדיהם, ולהסדיר זאת באופן ברור ויציב.

לגבי מערכת ההשכלה הגבוהה, המבקר ממליץ למל"ג ולמוסדות לגבש תוכנית ארוכת טווח לסיוע לסטודנטים משרתי מילואים, לבצע מעקב שיטתי אחר שביעות הרצון שלהם ואחר ניצול התקציבים, ולבחון קביעת הנחיות להחזר דמי הרשמה ושכר לימוד לסטודנטים שביטלו את הרשמתם עקב שירות מילואים.

מבקר המדינה: "המילואימניקים התייצבו למען המדינה - המדינה חייבת להיות שם עבורם, הן בדאגה לביטחונם התעסוקתי, והן בסיוע ללימודיהם ולרווחתם".